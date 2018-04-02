На Львівщині засудили бійця АТО, який розбив яйце на голові активістки

15:25, 02 квітня 2018
Суспільство
3006
Підсудний звинувачення у хуліганстві під час суду не визнав / фото УНІАН

Про це повідомляє Zahid.net. Йому визначили покарання у виді обмеження волі на один рік з іспитовим терміном на один рік.

Суд встановив, що 2 лютого 2017 року о 17:20 перед входом до Дрогобицької міськради, де був запланований звіт міського голови, підсудний вилив на голову громадської активістки зелену речовину та розбив над її головою яйце.

За словами потерпілої і свідків, розчин потрапив жінці у ліве око, і спричинив легкий хімічний опік рогівки та кон’юнктивіт. Cуд не прийняв до уваги висновок судово-медичної експертизи, що це була зеленка, оскільки експертиза була проведена з порушенням вимог криміналньо-процесуального законодавства.

Читайте такожМасове отруєння рибою Львові: умовно засудили продавчиню ринку

Проте підсудний звинувачення у хуліганстві під час суду не визнав, і надав пояснення своїм діям.

За його словами, 31 січня він побачив як потерпіла – громадська активістка Лідія Надкернична – у приміщенні Дрогобицької міськради кинула в державний прапор яйцями, чим виказала неповагу до державних символів, і це його образило.

Денис Яковенко заявив, що 2 лютого він підготував розчин акварелі і пішов у міську раду. За його словами, побачивши потерпілу, він підійшов до неї, правою рукою вилив речовину зеленого кольору, а потім лівою рукою роздавив яйце у потерпілої над головою.

Раніше біля консульства Польщі в Києві сталася сутичка.Троє невідомих людей, імовірно громадян Білорусі, підійшли до охоронця консульства. Один з них плюнув в обличчя охоронцеві та втік. Зрештою почалася бійка. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #суд#Львів#сутички