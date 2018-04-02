На Львівщині засудили бійця АТО, який розбив яйце на голові активістки

Підсудний вилив на голову громадської активістки зелену речовину та розбив над її головою яйце.

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним у вчинені хуліганських дій колишнього бійця АТО Дениса Яковенка, який 2 лютого 2017 року перед входом до Дрогобицької міськради, де був запланований звіт міського голови, вилив на голову громадській активістці зелену речовину та розбив яйце.

Про це повідомляє Zahid.net. Йому визначили покарання у виді обмеження волі на один рік з іспитовим терміном на один рік.

Суд встановив, що 2 лютого 2017 року о 17:20 перед входом до Дрогобицької міськради, де був запланований звіт міського голови, підсудний вилив на голову громадської активістки зелену речовину та розбив над її головою яйце.

За словами потерпілої і свідків, розчин потрапив жінці у ліве око, і спричинив легкий хімічний опік рогівки та кон’юнктивіт. Cуд не прийняв до уваги висновок судово-медичної експертизи, що це була зеленка, оскільки експертиза була проведена з порушенням вимог криміналньо-процесуального законодавства.

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Проте підсудний звинувачення у хуліганстві під час суду не визнав, і надав пояснення своїм діям.

За його словами, 31 січня він побачив як потерпіла – громадська активістка Лідія Надкернична – у приміщенні Дрогобицької міськради кинула в державний прапор яйцями, чим виказала неповагу до державних символів, і це його образило.

Денис Яковенко заявив, що 2 лютого він підготував розчин акварелі і пішов у міську раду. За його словами, побачивши потерпілу, він підійшов до неї, правою рукою вилив речовину зеленого кольору, а потім лівою рукою роздавив яйце у потерпілої над головою.

Раніше біля консульства Польщі в Києві сталася сутичка.Троє невідомих людей, імовірно громадян Білорусі, підійшли до охоронця консульства. Один з них плюнув в обличчя охоронцеві та втік. Зрештою почалася бійка.