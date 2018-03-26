Біля консульства Польщі в Києві сталася сутичка: плюнули в обличчя охоронцеві - ЗМІ (фото)

08:39, 26 березня 2018
Інциденти
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фото Оглядач

Про це повідомляє "Обозреватель", кореспондент якого став свідком інциденту.

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Троє невідомих людей, імовірно громадян Білорусі, підійшли до охоронця консульства.

Один з них плюнув в обличчя охоронцеві та втік. Зрештою почалася бійка. В результаті дві людини були затримані поліцією.

Журналісти звернулися до посольства Польщі і київської поліції щодо пояснень, однак там поки не коментують подію.

фото Оглядач

Як повідомлялося, 25 березня в Києві українські націоналісти разом з білоруськими провели акцію солідарності, присвячену святкуванню Дня волі в Білорусі.

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Теги: #Київ#сутичка#консульство Польщі