Біля консульства Польщі в Києві сталася сутичка: плюнули в обличчя охоронцеві - ЗМІ (фото)

Імовірно, нападники були у стані алкогольного сп'яніння.

Біля консульства Польщі в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 60, близько 23:30 в неділю, 25 березня, сталася бійка.

Про це повідомляє "Обозреватель", кореспондент якого став свідком інциденту.

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Троє невідомих людей, імовірно громадян Білорусі, підійшли до охоронця консульства.

Один з них плюнув в обличчя охоронцеві та втік. Зрештою почалася бійка. В результаті дві людини були затримані поліцією.

Журналісти звернулися до посольства Польщі і київської поліції щодо пояснень, однак там поки не коментують подію.

Як повідомлялося, 25 березня в Києві українські націоналісти разом з білоруськими провели акцію солідарності, присвячену святкуванню Дня волі в Білорусі.