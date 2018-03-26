Біля консульства Польщі в Києві сталася сутичка: плюнули в обличчя охоронцеві - ЗМІ (фото)
08:39, 26 березня 2018Інциденти
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Імовірно, нападники були у стані алкогольного сп'яніння.
Інцидент стався біля консульства Польщі / фото Обозреватель
Біля консульства Польщі в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 60, близько 23:30 в неділю, 25 березня, сталася бійка.
Про це повідомляє "Обозреватель", кореспондент якого став свідком інциденту.
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Троє невідомих людей, імовірно громадян Білорусі, підійшли до охоронця консульства.
Один з них плюнув в обличчя охоронцеві та втік. Зрештою почалася бійка. В результаті дві людини були затримані поліцією.
Журналісти звернулися до посольства Польщі і київської поліції щодо пояснень, однак там поки не коментують подію.
фото Обозреватель
Як повідомлялося, 25 березня в Києві українські націоналісти разом з білоруськими провели акцію солідарності, присвячену святкуванню Дня волі в Білорусі.
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