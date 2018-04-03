Луценко доручив розслідування справи Холодницького Генінспекції ГПУ

Наразі невідомо, коли співробітники Генеральної інспекції викликатимуть Холодницького для проведення слідчих дій.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вирішив доручити розслідування кримінального провадження проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького Генеральній інспекції Генпрокуратури, таким чином забравши цю справу у Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Про це УНІАН повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

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"Рішенням генерального прокурора Юрія Луценка для дотримання об'єктивності і неупередженості у розслідуванні стосовно Назара Холодницького прийнято рішення про перекладення процесуального керівництва у цій справі на Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України", - сказав Лисенко.

За його словами, відповідне рішення Луценко ухвалив сьогодні, 3 березня.

Також Лисенко зазначив, що наразі невідомо, коли співробітники Генеральної інспекції викликатимуть Холодницького для проведення слідчих дій.

"Поки що ні (невідома дата виклику - УНІАН). Поки передана підслідність. Зараз будуть розбиратися зі справами, і слідчі поки не надають інформацію", - сказав речник Генпрокуратури.

Крім того, Лисенко підтвердив, що кримінальне провадження проти Холодницького розслідується за статтею 387 (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Холодницький заявив, що звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням змінити підслідність кримінального провадження, фігурантом якого він є, і доручити розслідування іншому департаменту.

Про це Холодницький заявив перед проведенням слідчих дій у Департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, керівником якого є Володимир Гуцуляк.

«В мене є питання щодо об’єктивності досудового розслідування. Як ви знаєте, цей одіозний департамент Генеральної прокуратури (Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — УНІАН), до якого у мене, як у спецпрокурора, до керівника (Володимир Гуцуляк — УНІАН) якого є низка питань, а саме — три кримінальні провадження, в тому числі і про незаконне збагачення. І в мене є питання, власне, щодо об’єктивності розслідування, власне, цього провадження», - сказав Холодницький.

Холодницький також відмовився надавати зразки голосу у Департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, 27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницкого. 30 березня Луценко заявив, що звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницкого з посади керівника САП.

Голова НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні і незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зазначив, що у НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але по одній зі справ вдалося отримати конкретну інформацію, яка підтвердила найгірші підозри (у справі про розкрадання в Одеській мерії).

Ситник зазначив, що на записах, зроблених в кабінеті Холодницкого, містяться дані про «злиття» інформації щодо обшуків, які готувались, тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, про тиск на деяких посадових осіб для прийняття ними певних рішень.