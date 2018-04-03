Луценко доручив розслідування справи Холодницького Генінспекції ГПУ

15:00, 03 квітня 2018
Суспільство
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Підслідність провадження щодо Холодницького змінили, як він і просив / УНІАН

Про це УНІАН повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

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"Рішенням генерального прокурора Юрія Луценка для дотримання об'єктивності і неупередженості у розслідуванні стосовно Назара Холодницького прийнято рішення про перекладення процесуального керівництва у цій справі на Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України", - сказав Лисенко.

За його словами, відповідне рішення Луценко ухвалив сьогодні, 3 березня.

Також Лисенко зазначив, що наразі невідомо, коли співробітники Генеральної інспекції викликатимуть Холодницького для проведення слідчих дій.

"Поки що ні (невідома дата виклику - УНІАН). Поки передана підслідність. Зараз будуть розбиратися зі справами, і слідчі поки не надають інформацію", - сказав речник Генпрокуратури.

Крім того, Лисенко підтвердив, що кримінальне провадження проти Холодницького розслідується за статтею 387 (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Холодницький заявив, що звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням змінити підслідність кримінального провадження, фігурантом якого він є, і доручити розслідування іншому департаменту.

Про це Холодницький заявив перед проведенням слідчих дій у Департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, керівником якого є Володимир Гуцуляк.

«В мене є питання щодо об’єктивності досудового розслідування. Як ви знаєте, цей одіозний департамент Генеральної прокуратури (Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — УНІАН), до якого у мене, як у спецпрокурора, до керівника (Володимир Гуцуляк — УНІАН) якого є низка питань, а саме — три кримінальні провадження, в тому числі і про незаконне збагачення. І в мене є питання, власне, щодо об’єктивності розслідування, власне, цього провадження», - сказав Холодницький.

Холодницький також відмовився надавати зразки голосу у Департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, 27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницкого. 30 березня Луценко заявив, що звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницкого з посади керівника САП.

Голова НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні і незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зазначив, що у НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але по одній зі справ вдалося отримати конкретну інформацію, яка підтвердила найгірші підозри (у справі про розкрадання в Одеській мерії).

Ситник зазначив, що на записах, зроблених в кабінеті Холодницкого, містяться дані про «злиття» інформації щодо обшуків, які готувались, тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, про тиск на деяких посадових осіб для прийняття ними певних рішень.

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Теги: #ГПУ#Холодницький