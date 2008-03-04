СБУ затримала ”спеціалістів” з викрадення бізнесменів і дорогих авто

Службою безпеки України затримано членів особливо небезпечного міжрегіонального організованого злочинного угруповання, які причетні до здійснення низки розбійних нападів, викрадень бізнесменів та заволодіння автомобілями престижних марок.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, перед вчиненням злочину учасники цього угруповання організовували спостереження за майбутніми жертвами з метою встановлення місць їх проживання, маршрутів пересування, детального вивчення способу життя. Зокрема, на рахунку вказаного угруповання викрадення одного з депутатів Дніпропетровської обласної ради у листопаді 2007 року, здійсненого вдень у центрі міста. Викрадену особу було вивезено за межі міста, де його протизаконно утримували та вимагали 300 тисяч доларів США. Скориставшись тимчасовою втратою пильності зловмисників, чоловік зміг втекти.

Після невдалого викрадення депутата обласної ради угруповання контрабандно переправило відібраний у жертви автомобіль за кордон і перейшло на нелегальне становище. Зловмисники, які раніше уже відбували покарання у місцях позбавлення волі, переховувалися на території ряду областей України і Російської Федерації.

Служба безпеки України здійснила комплекс оперативно-розшукових заходів зі встановлення місця знаходження зловмисників. У результаті проведеної 3 березня ц.р. спецоперації одночасно у містах Дніпропетровську, Запоріжжі та Вишгороді Київської області було затримано трьох учасників ОЗУ, які безпосередньо скоїли злочин. Водночас було встановлено замовників викрадення.

На даний час спільно зі співробітниками органів МВС України, які розслідують кримінальну справу за фактом викрадення депутата, здійснюється комплекс першочергових слідчих та оперативно-розшукові заходів, спрямованих на всебічне розслідування вчиненого злочину.