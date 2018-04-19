Відомий грецький митрополит презентував у Києві український переклад книги про Афон

Книга є роздумами автора, який подорожував по Святій Горі, і розповідає читачам про містичне, приховане від сторонніх очей життя афонських ченців.

Відомий архієрей Еладської Православної Церкви митрополит Месогейський і Лавреотикійський Миколай (Хаджініколау) презентував у Києво-Печерській лаврі український переклад своєї книги «Афон - найвища точка Землі».

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", книга є роздумами автора, який подорожує по Святій Горі, і розповідає читачам про містичне, приховане від сторонніх очей життя афонських ченців.

«Ця книга була написана про особливе благословенне місце, в якому можна відчути всю повноту Православ'я. Скрізь, як у слов'янському, так і в грецькому світі, присутнє особливе перебільшене бажання пошуку якихось чудес Святої Гори. Але мене ніколи не цікавили ці питання - весь сенс і значення Афону не в цьому. Правда в тому, що в цьому місці живуть і присутні душі, які віддають все Богу й натомість отримують особливої сили Благодаті», - розповів митрополит Миколай.

Сам автор книги - вчений-астрофізик, медик і біоінженер за освітою, яку отримав у Гарвардському університеті та Массачусетському технологічному інституті (США). До прийняття священного сану довгий час працював науковим співробітником і дослідником при Серцево-судинній лабораторії Ново-Англійської Лікарні Діаконіс, а також співробітником Національної адміністрації аеронавтики і космосу США (NASA) і компанії Артура Д. Літтла, займався розробкою технологій космічної медицини із застосуванням новітніх досягнень механіки та передових технологій до людського організму.

Поворотньою точкою життя владики стала подорож на Афон, де він пізніше прийняв чернецтво, а згодом - і сан.

«Бог удостоїв мене працювати в одному із найкращих дослідницьких центрів світу, дав мені можливість зайнятися дослідженнями в різних напрямках і з професорами, які були удостоєні Нобелівської премії. Я бачив, що вони могли вирішити найскладніші завдання, але не могли вирішити проблеми в їхньому особистому житті. Тоді я почав порівнювати їх з людьми, з якими познайомився на Афоні», - ділиться своїм духовним досвідом митрополит Месогейський і Лавреотикійський.

На Святій Горі владика Миколай познайомився з відомими афонськими старцями - преподобним Паїсієм Святогорцем, Єфремом Катунакським і Герасимом Мікраяннанітом, про яких також розповідає у своїй книзі.

Український переклад книги митрополита Миколая виданий у видавництві "Дух і літера". Переклад з грецької здійснений директором Благодійного фонду "Православний спадок України на Святій Горі Афон" Андрієм Усом.

«Для видавництва «Дух і літера» велика радість і честь видати такого автора, вшановувати його сьогодні в Києві. Хотілося б відзначити, що перекладач цієї книги Адрій Ус багато попрацював над нею - вона вийшла з фотографіями, з обличчями тих людей, з якими спілкувався владика Миколай. І саме Андрій Ус зміг донести до українського читача мед цієї книги», - сказав директор видавництва «Дух і літера» Костянтин Сігов.

Сам перекладач книги зазначив, що, працюючи над твором, прагнув передати красу слів, якими митрополит Миколай описує Святу Гору.

«Я можу сказати, що ця книга - кращий твір про Афон, який я взагалі читав. І для мене особисто - велика радість, що кінцевим результатом моєї роботи над книгою став приїзд владики Миколая в Україну, - розповідає Андрій Ус. - Владика каже, що вийшов вдалий переклад, але мені в роботі допомогло саме те, що, проходячи навчання в Греції, я їздив в митрополію, де служив владика та слухав його проповіді. І перше, що мене спонукало до перекладу - вербальним способом описати красу святості, красу подвигу, які ми бачимо в книзі владики Миколая».

Митрополит Месогейський і Лавреотикійський Миколай подякував видавництву та БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон" за можливість познайомитися з українськими читачами, які завдяки українському перекладу зможуть прочитати про духовну красу Святої Гори.

«Я написав цю книгу не для того щоб описати Афон. Ця книга була написана для тих, хто візьме її в руки, щоб полюбити Афон і перебувати в Бозі», - сказав митрополит Миколай.