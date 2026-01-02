Екзотичні папуги заполонили парки у Великій Британії та стають загрозою місцевим птахам

Можливо, людям доведеться втрутитися, щоб зменшити кількість папуг у природі Великої Британії.

Кільцешийні папуги, завезні у Велику Британію в 60 роках минулого століття, успішно адаптувлися на Британських остовах. А тепер, як пише Тhe Guardian, почали втісняти місцеві види птахів.

"За останні 20 років звуковий фон у стародавньому дикому ландшафті парку Річмонд зазнав змін. Колись ви чули щебетання кам'яного чебачка, щебетання великого плямистого дятла або пісню жайворонка. Сьогодні домінує спів одного птаха. Популяція яскраво-зеленого кільцешийного папуги збільшилася у 25 разів з 1994 по 2023 рік. Ці пернаті вподобали для проживання парки і ліси навколо Лондона та передмість південного сходу, але останніми роками вони почали з'являтися і в північних містах, зокрема Манчестері та Ньюкаслі", - сказано у матеріалі Тhe Guardian.

Папуг цього виду вперше випустили у дику природу Великої Британії наприкінці 1960-х років. Це були домашні птахи з Індії та Африки, яких або навмисно випускали на волю, або вони самі втікали.

Зміна клімату сприяла збільшенню їхньої чисельності. Британський фонд орнітології оцінює популяцію кільцешийних папуг у понад 30 000 птахів (це 15 000 гніздових пар). Кількість негніздових особин невизначена.

Конкуренція з іншими птахами

Наразі достеменно невідомо, який вплив цей інвазивний вид здійснює на місцевих птахів, таких як шпаки, співочий дрізд і дрібний плямистий дятел, а також кажанів у національному природному заповіднику та по всій Великій Британії.

Педді МакКлів, який працює з організацією Songbird Survival, каже, що швидке поширення виду викликало занепокоєння серед науковців і охоронців природи.

"Одним із впливів цих птахів є конкуренція, яку вони створюють для наших місцевих птахів. Їхня присутність, як птахів розміром із дятла, на садових годівницях може викликати тривогу серед місцевих птахів, що змінює харчову поведінку і потенційно підвищує стрес у місцевого птаства"

В інших же європейських країнах є певні докази того, що цей інвазивний вид негативно впливає на місцеві види пернатих.

Зокрема, сім років тому в Іспанії, де популяція папуг також значно зросла, дослідники зафіксували зниження чисельності нічного кажана у парку в Севільї – найбільшій колонії кажанів у Європі. Дослідники спостерігали, як папуги виганяють набагато менших кажанів з їхніх гнізд.

Відтак влада розглядає можливі заходи. У Великій Британії відстріл як метод зниження популяції птахів розглядався, але ніколи не проводився через негативне ставлення громадськості.

Оцінка ризиків показала, що ці птахи можуть становити загрозу для інших видів, поширювати хвороби, завдати значної шкоди виноградникам і можуть нападати на посіви та сади у Великій Британії.

У Мадриді проводять програму гуманного знищення папуг шляхом застосування пневматичних гвинтівок, використанням сіток і пасток, а також стерилізацією яєць у гніздах.

Водночас Емі Лідейл, викладачка поведінкової екології в Університеті Солфорда, сказала, що ще зарано стверджувати, чи становлять папуги таку ж загрозу у Великій Британії, як це є в інших європейських країнах.

"Щоб зрозуміти їхню адаптацію та вплив на місцеві види, нам потрібні довгострокові польові дані, щоб скласти повну картину і зрозуміти, що відбувається", – сказала Лідейл.

Папуги у Київському зоопарку

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року в Київському зоопарку для глядачів стала доступна експозція рідкісних папух Жако, врятованих ще весною 2022року.

Весь час, до травня 2025р птахи проходили лікування та адаптацію, тепер вони перейшли до наступного етапу - соціалізації. У переобладнаному для них віарії є різноманітні принади: іграшки, гілки дерев, годівнички та декоративний фонтанчик.

В останні роки популяція Жако у світі різко скоротилася через негативний вплив людини. Наразі виду навіть надано статус "під загрозою вимирання". Тож їхнє збереження та порятунок мають надзвичайну важливість для світу живої природи.

