Світовий Конгрес Українців закликав Вселенського патріарха надати томос про автокефалію православної церкви в Україні

Президент СКУ зустрічався з Вселенським патріархом, якому передав Резолюції з відповідним закликом.

Світовий Конгрес Українців (СКУ) закликає Вселенського патріарха надати Томос про автокефалію православної церкви в Україні згідно з бажанням Української православної церкви Київського патріархату і Української православної автокефальної церкви та у відповідь на звернення президента України, яке підтримала Верховна Рада.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби СКУ.

"У листопаді 2016 року та в січні 2018 року президент СКУ Євген Чолій зустрічався з Вселенським патріархом Варфоломієм І, Архієпископом Константинополя - Нового Риму, якому передав Резолюції Річних загальних зборів СКУ 2016 і 2017 р. з закликом надати Томос про автокефалію Української православної церкви Київського Патріархату. У рамках зустрічей Чолій також наголошував на ролі української церкви для духовного єднання народу України", - йдеться в повідомленні.

“Світовий Конгрес Українців від імені двадцятимільйонної української діаспори закликає Вселенського патріарха надати Томос про автокефалію православної церкви в Україні,” - заявив президент СКУ Євген Чолій.