На Луганщині завербованим "поліцейським" та "прикордонникам" бойовики видають зарплату їжею
15:55, 14 листопада 2014Суспільство
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Бойовикам з терористичної організації "ЛНР" нічим платити так званим "поліцейським загонам".
REUTERS
Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні заявляють про збройні сутички між бадформуваннями у Луганській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, також вчора у Луганську представники місії ОБСЄ зафіксували факт вербування осіб терористичною організацією «ЛНР» для створення так званих " поліцейських загонів. За інформацією ОБСЄ, місцевим "поліції" та "прикордонникам" видають зарплату їжею.
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