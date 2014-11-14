На Луганщині завербованим "поліцейським" та "прикордонникам" бойовики видають зарплату їжею

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні заявляють про збройні сутички між бадформуваннями у Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, також вчора у Луганську представники місії ОБСЄ зафіксували факт вербування осіб терористичною організацією «ЛНР» для створення так званих " поліцейських загонів. За інформацією ОБСЄ, місцевим "поліції" та "прикордонникам" видають зарплату їжею.