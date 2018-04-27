Активісту Євромайдана Бубенчику загрожує довічне ув’язнення за замах на життя "беркутівця" – ГПУ

Прокуратура просить обрати активісту Майдану запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у Львові, а його захисники кажуть, що взагалі некоректно ставити питання про будь-який запобіжний захід.

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання заступника генерального прокурора щодо обрання запобіжного заходу для активіста Революції Гідності Івана Бубенчика.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори Генеральної прокуратури оголосили в суді клопотання заступника генпрокурора Анжели Стрижевської, яка просить суд обрати для Бубенчика цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід.

Представники ГПУ мотивували це тим, що злочин, у якому підозрюється Бубенчик, а це замах на життя правоохоронця під час виконання ним службових обов’язків, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до довічного терміну. Окрім того, вони зазначили, що наявні також ризики того, що Бубенчик, перебуваючи не під домашнім арештом, уникатиме співпраці з органами суду і слідства. Також прокурори посилаються на Європейську конвенцію, згідно з якою мають бути захищені інтереси потерпілих у цій справі.

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Своєю чергою, чотири адвокати Бубенчика кажуть про те, що взагалі некоректно ставити питання про обрання йому запобіжного заходу, оскільки підозра, на переконання адвокатів, вручена їхньому підзахисному із порушенням норм Кримінального процесуального кодексу.

Також адвокати заявили про те, що згідно із законом, ухваленим Верховною Радою 21 лютого 2014 року, Бубенчик, як учасник Революції Гідності, не може бути підозрюваним у вчиненні інкримінованих йому злочинів. Також адвокати говорять, що 20 лютого 2014 року Бубенчик вчиняв свої дії в стані крайньої необхідності та з метою самозахисту. На думку адвокатів, це ще один аргумент на користь того, що йому не можна обирати будь-який запобіжний захід. Наразі в судовому засіданні технічна перерва через неполадки в системі аудіозапису судового засідання.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у ГПУ заявили про вручення підозри Бубенчику. Йому інкримінували вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця).

Активіста підозрювали у вчиненні 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві вбивств працівника правоохоронного органу і військовослужбовця внутрішніх військ, а також у замаху на вбивство військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку.

5 квітня у Печерському райсуді Києва заступник генпрокурора Стрижевська відкликала клопотання про застосування до Бубенчика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вона також повідомила, що кваліфікація підозри, яку висунуто активісту, є недостатньо обґрунтованою.

Ввечері 5 квітня Бубенчику вручили нову підозру, з якої вилучено пункт про умисне вбивство.