В Одеській області рятувальники перейшли на посилений режим несення служби

За словами представників ДСНС, це пов'язано з масовим виходом громадян на пікніки, що в свою чергу, збільшує ризик виникнення пожеж у природних екосистемах.

В Одеській області з сьогоднішнього дня і до 2 травня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій - близько 7 тис. рятувальників та понад 2 тис. одиниць техніки - перейшли на посилений режим несення служби.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області.

«Посилена готовність сил і засобів Служби до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що зазвичай травневі свята супроводжуються масовим виходом громадян на пікніки. Це, в свою чергу, збільшує ризик виникнення численних пожеж в природних екосистемах», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в цей період здійснюватиметься посилений моніторинг пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей. У тому числі - на об'єктах, задіяних у проведенні заходів з нагоди річниці трагедії 2 травня 2014 року в Одесі.

«У разі необхідності чисельність сил рятувальників буде збільшено до 14 тис. осіб, а також близько 4 тис. одиниць техніки. У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та події перебуває і авіація ДСНС - літак Ан-26 і вертоліт «Єврокоптер», - додали у відомстві.

Крім того, організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, Нацгвардії та регіональними службами цивільного захисту з питань техногенної та пожежної безпеки.