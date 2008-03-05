Експерти коментують заяву Партії регіонів про масові протинатівські акції

Політичні експерти коментують заяву Партії регіонів про проведення масових акцій проти вступу України до НАТО.

Коментарі передані УНІАН Центром досліджень політичних цінностей “АКСІА”.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що масові політичні акції, про які заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, означатимуть “виведення парламентської кризи на вулицю і створення загальнополітичної кризи”.

На думку В.КАРАСЬОВА, на тлі політичної кризи це може наблизити або відставку уряду, або розпуск і перевибори Верховної Ради.

“Очевидно Партія регіонів вважає, що це кращий варіант, аніж залишатись в опозиції і поступово втрачати політичну енергію й виборців”, - сказав він.

В.КАРАСЬОВ також зазначив, що, враховуючи нову газову війну, яку “розв`язала прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і погіршення відносин між Росією і особисто прем’єром”, Партія регіонів, мобілізуючи свій електорат, намагається припинити тенденції втрати проросійського електорату і перехід його на сторону нині діючого прем`єра.

“Якщо Партія регіонів робила ці заяви по раціональним причинам, то така логіка можливо має право на життя. Але якщо ці заяви здійснюються за гормональними причинами, то тоді це може вигладити як жест відчаю, або навіть шантаж відчаю, тому що зайти в залу і розблокувати роботу парламенту означало би визнати свою поразку”, - вважає експерт.

У свою чергу, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що масові акції протесту можуть бути певним додатковим аргументом не запрошувати Україну до приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті НАТО в квітні. Водночас М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ не виключає, що опозиція і коаліція зможуть знайти компромісне рішення і розблокують роботу ВР.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО вважає, що наміри провести масові акції вкладаються в парламентський контекст поведінки Партії регіонів. “Така заява зроблена з усвідомленням того, що партії треба забезпечити собі гучний і ефектний вихід зі своєї попередньої поведінки. Якщо розблокується робота парламенту, то Партії регіонів слід довести своїм виборцям, що це було зроблено з метою, яку всі вони поділяють”, - сказав він.

Ю.ЯКИМЕНКО зазначив, що сьогодні паралельно пролунала заява офіційного представника НАТО про те, що на саміті в Бухаресті Україну не очікує приєднання до ПДЧ. На його думку, публічне привернення уваги до цієї проблеми з боку Партії регіонів є спробою показати те, що партія боролась не марно і досягла своєї мети.

Говорячи про можливий вплив таких акцій на внутрішньополітичну ситуацію в Україні та загрозу її дестабілізації, Ю.ЯКИМЕНКО висловив думку, що Україна вже неодноразово переживала такі масові акції загальнодержавного масштабу. “Можна пригадати осінні, весінні наступи трудящих на Київ, які проводило КПУ і багато інших. Але насправді реальних результатів не було і навряд чи будуть”, - додав він.

Водночас Ю.ЯКИМЕНКО вважає, що, якщо акції відбуватимуться в контексті можливих дострокових виборів, то вони стануть темою №1 для Партії регіонів і дадуть можливість хоч на чомусь мобілізувати свій електорат.

“Враховуючи нинішній стан Партії регіонів, оперувати більш конструктивними темами вони не мають можливості. Тобто, це тема для внутрішньополітичного вжитку на випадок виборчої кампанії”, - вважає експерт.