Несезон-2018: у мережі показали порожню курортну перлину Криму (фоторепортаж)
17:16, 07 травня 2018Суспільство
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До окупації Ялта була одним з найбільш відвідуваних туристами міст півострова.
Мережі не перестають дивуватися через відсутність туристів в окупованому Росією Криму, зокрема в Ялті.
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Відповідні фото були опубліковані на сторінці в Twitter RoksolanaToday&Крим. "Ялта. Курортна перлина Криму. Несезон-2018", - йдеться у повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в окупованій Керчі на морському причалі за будівлею по Адмиралтейському проїзду влаштували звалище сміття.
Також в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.
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