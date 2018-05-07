Несезон-2018: у мережі показали порожню курортну перлину Криму (фоторепортаж)

До окупації Ялта була одним з найбільш відвідуваних туристами міст півострова.

Мережі не перестають дивуватися через відсутність туристів в окупованому Росією Криму, зокрема в Ялті.

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Відповідні фото були опубліковані на сторінці в Twitter RoksolanaToday&Крим. "Ялта. Курортна перлина Криму. Несезон-2018", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в окупованій Керчі на морському причалі за будівлею по Адмиралтейському проїзду влаштували звалище сміття.

Також в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.