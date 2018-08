Євробачення-2018: хто голосував за українця Melovin у фіналі конкурсу

У фіналі Євробачення-2018 в ніч на 13 травня у Ліcабоні (Португалія) представник від України – співак Melovin – отримав 130 балів, посівши в таблиці 17 місце з 26 можливих.

У ніч на 13 травня в Лісабоні пройшов фінал Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2018", на якому нашу країну представляв Melovin з піснею Under The Ladder.

За результатами голосування національних журі країн-учасниць конкурсу і глядачів українець посів 17 місце, набравши 130 балів. При цьому, за підсумками голосування журі MELOVIN розташовувався на останньому місці.

У фіналі Євробачення 2018 за співака Melovin від України проголосували журі 2 країн – Азербайджану (6 балів) та Молдови (5 балів). У результаті після оголошення голосування журі Melovin розташовувався на останньому, 26 місці, з 11 балами.

Які країни проголосували за Україну на Євробаченні 2018 (бали від журі):

Азербайджан – 6;

Білорусь – 0;

Сан-Марино – 0;

Нідерланди – 0:

Македонія – 0;

Мальта – 0;

Грузія – 0;

Іспанія – 0;

Австрія – 0;

Данія – 0;

Велика Британія – 0;

Швеція – 0;

Латвія – 0;

Албанія – 0;

Хорватія – 0;

Ірландія – 0;

Румунія – 0;

Чехія – 0;

Ісландія – 0;

Молдова – 5;

Бельгія – 0;

Норвегія – 0;

Франція – 0;

Італія – 0;

Австралія – 0;

Естонія – 0;

Сербія – 0;

Кіпр – 0;

Вірменія – 0;

Болгарія – 0;

Греція – 0;

Угорщина – 0;

Чорногорія – 0;

Німеччина – 0;

Фінляндія – 0;

Росія – 0;

Швейцарія – 0;

Ізраїль – 0;

Польща – 0;

Литва – 0;

Словенія – 0;

Португалія – 0.

Глядачі мали змогу голосувати 40 хвилин. Всього Україна отримала 119 балів від глядачів та посіла 7 місце за голосуванням глядачів.

В сумі співак Melovin від України у фіналі Євробачення-2017, отримав 130 балів, посівши 17 місце в таблиці.

Нагадаємо, переможцем "Євробачення 2018" стала учасниця з Ізраїлю Нетта Барзілай з 529 балами, на другому місці представниця Кіпру Елені Фурейра, яка набрала 436 балів, а на третьому – конкурсант з Австрії з 342 балами.

Фінал Євробачення 2018: результати голосування

01) Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY" – 529 балів

02) Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego" – 436 балів

03) Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You" – 342 балів

04) Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" – 340 балів

05) Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" – 308 балів

06) Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me" – 281 балів

07) Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" – 274 балів

08) Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza" – 245 балів

09) Данія. Rasmussen – "Higher Ground" – 226 балів

10) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day" – 209 балів

11) Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall" – 184 балів

12) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" – 181 балів

13) Франція. Madame Monsieur – "Mercy" – 173 балів

14) Болгарія. EQUINOX – "Bones" – 166 балів

15) Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" – 144 балів

16) Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together" – 136 балів

17) Україна. MELOVIN – "Under the Ladder" – 130 балів

18) Нідерланди. Waylon – "Outlaw In 'Em" – 121 балів

19) Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" – 113 балів

20) Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love" – 99 балів

21) Угорщина. AWS – "Viszlát nyár" – 93 балів

22) Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!" – 64 балів

23) Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción" – 61 балів

24) Великобританія. SuRie – "Storm" – 48 балів

25) Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters" – 46 балів

26) Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim" – 39 балів