РНБО заявляє про збільшення кількості бойовиків в районі Новоазовська

Рада національної безпеки та оборони України фіксує збільшення кількості бойовиків в районі Новоазовська (Донецька область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«На Маріупольському напрямі бойовики з артилерії, мінометів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти та блокпости сил АТО біля сіл Гранітне, Чермалик, Миколаївка Тельманівського району та Миколаївка Волноваського району», - зазначив він.

«Поблизу н. п. Новоазовськ фіксується збільшення чисельності бойовиків», - наголосив Лисенко.