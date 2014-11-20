РНБО заявляє про збільшення кількості бойовиків в районі Новоазовська
15:54, 20 листопада 2014Суспільство
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На Маріупольському напрямку бойовики з артилерії, мінометів, стрілецької зброї обстріляли опорні пункти і блокпости сил АТО.
REUTERS
Рада національної безпеки та оборони України фіксує збільшення кількості бойовиків в районі Новоазовська (Донецька область).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«На Маріупольському напрямі бойовики з артилерії, мінометів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти та блокпости сил АТО біля сіл Гранітне, Чермалик, Миколаївка Тельманівського району та Миколаївка Волноваського району», - зазначив він.
«Поблизу н. п. Новоазовськ фіксується збільшення чисельності бойовиків», - наголосив Лисенко.
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