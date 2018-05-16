На Сумщині затримали 34-річну жінку за підозрою у вбивстві новонародженої доньки

У разі якщо жінку визнають винною в загибелі доньки, їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

У Сумській області затримано 34-річну жінку за підозрою у вбивстві новонародженої доньки.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) КК України, в рамках якого проводяться всі необхідні слідчі дії.

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Згідно з повідомленням, ввечері 15 травня до поліції на спецлінію «102» зателефонувала жителька села Андріяшівка Роменського району та повідомила, що в покинутому сусідському будинку знайшла мертвою новонароджену дівчинку.

На місці події правоохоронці виявили на підлозі тіло новонародженої дитини, загорнуте в куртку. За висновками спеціалістів вона народилась цього ж дня.

Поліцейські розпочали оперативні заходи, спрямовані на розшук породіллі. Її особу встановили того ж дня. Це місцева 34-річна жителька, яка вже має неповнолітню дитину.

«Вона живе із матір’ю в цьому ж селі та вже має неповнолітню дитину. Під тиском беззаперечних доказів жінка зізналась, що дійсно народила дитину, загорнула її в куртку та полишила в будинку. На запитання чому дівчинка мертва, відповіла, що та такою народилась», – зазначається у повідомленні.

Тіло дитини направлено до моргу для встановлення причини смерті.

У разі якщо жінку визнають винною в загибелі доньки, їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.