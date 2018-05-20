Порошенко розповів про успіхи декомунізації: перейменовано майже тисячу населених пунктів

Одних тільки пам’ятників Леніну демонтували майже півтори тисячі, зазначив президент.

На підставі закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" перейменовано 52 тисячі площ та вулиць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час заходів, присвячених Дню пам’яті жертв політичних репресій.

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"На підставі закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів…» перейменовано 52 тисячі площ та вулиць, майже тисяча населених пунктів. Одних тільки пам’ятників Леніну демонтували майже півтори тисячі", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" набрав чинності 21 травня 2015 р.