Суд почув, що говорила Зайцева у перші хвилини після моторошної ДТП у Харкові

Київський райсуд Харкова розглядає докази сторони захисту обвинувачених у ДТП на перехресті провулка Мечникова та вулиці Сумської, внаслідок якої загинули шестеро людей.

Низку клопотань заявив адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця. Також сторона захисту надала на розгляд суду два відеозаписи з бодікамер патрульних, які працювали на місці аварії.

Зокрема, на відео зафіксовано, як друга обвинувачена - Олена Зайцева - каже патрульному, що в неї немає при собі документів і їх зараз мають привезти. Також Зайцева просилася сісти в машину патрульних та говорила, що у її пасажирки осколки в нозі. При цьому обидві дівчини на відео пересуваються самостійно, передає Depo.Харків.

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Також Зайцева вимагала не знімати її. "Можете не знімати, я викличу адвоката зараз" - заявила вона.

Її захисник Юлія Козирь після перегляду зазначила, що на відео не вказується, які саме документи мали привезти дівчині, тож не можна стверджувати, що Зайцева була за кермом без водійського посвідчення.

Перепелиця пояснив, що це відео з камери патрульного, який раніше на допиті заявляв, що Зайцева при собі не мала посвідчення водія.

Як передає місцевий сайт 057, на відео чути розмови поліцейських. "Вона їхала на червоне". Також стало відомо із запису, що Зайцева говорила: "Не кажіть мамі".

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Пізніше ще одна людина померла в лікарні.