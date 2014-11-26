Цього року українці подали рекордну кількість заявок на працевлаштування в Польщі

Про це свідчать дані Міністерства праці Польщі, які є у розпорядженні УНІАН.

Попередній рекорд за кількістю зареєстрованих для українців заявок був зафіксований у 2011 році, коли для громадян України було оформлено майже 240 тис. документів на роботу.

У 2013 році польські роботодавці зареєстрували для українців 218 тис. заявок, які дозволяють працювати у Польщі без офіційного дозволу впродовж шести місяців на рік, що на 3% менше, ніж у 2012 році.

Співробітник Міністерства праці Марчін Вятрув назвав головною причиною зростаючого попиту на працевлаштування українців у Польщі кращу економічну ситуацію у країні, що стимулює працевлаштування нових людей.

"Зростання кількості заявок на працевлаштування ми фіксуємо з середини 2013 року (тобто, ще перед Майданом), що, серед іншого, викликано кращою економічною кон'юнктурою та покращенням ситуації на ринку праці", - відзначив він.

"Варто, однак, припустити, що якби не події в Україні та різке погіршення ситуації у цій країні, то наплив працівників не був би таким великим", - додав представник міністерства.

Читайте такожУкраїнці в Італії провели мітинги проти російської агресіїЗа даними польського міністерства, кількість заявок на працевлаштування громадян інших 5 країн, які так само, як українці, можуть працювати у Польщі за спрощеною системою, за перші 9 місяців поточного року в річному вимірі зменшилась на 16,5%.

Як повідомляв УНІАН, влада Польщі спростила правила працевлаштування в липні 2007 року для того, щоб компенсувати дефіцит працівників, що виник у зв'язку із масовою трудовою еміграцією поляків в інші держави Європейського Союзу.

Українці традиційно є лідерами серед усіх іноземців, які живуть, працюють і навчаються у Польщі. Для громадян України, як правило, оформлюється понад 95% усіх заявок на роботу в рамках спрощеного працевлаштування.

Водночас експерти зазначають, що частина українців використовує ці заявки лише для того, аби отримати візу. За неофіційними даними, за такий документ вони платять посередникам від 50 до 200 євро.