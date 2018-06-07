Помер головний конструктор легендарних літаків Антонова «Руслан» та «Мрія»

Авіаконструктор Віктор Толмачов, який присвятив багато років життя КБ Антонова, пішов з життя у віці 83 років.

Авіаконструктор Віктор Толмачов, що став одним із творців всесвітньо відомих радянських і українських літаків Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія", помер у віці 83 років.

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Про це у Facebook повідомив глава російського «Авіаційного комплексу ім. Ільюшина» Олексій Рогозін. За його словами, Толмачов страждав від тяжкої хвороби.

У 1959 році Толмачов з відзнакою закінчив Харківський авіаційний інститут, а в 1964 році влаштувався на роботу в КБ Антонов в якості інженера-конструктора, де брав участь у розробці більшості літаків серії «Ан».

У 1986-1992 рр. Толмачов був головним конструктором по літакам "Ан-124 "Руслан" та Ан-225" Мрія". «Руслан» є найбільш вантажопідйомним у світі серійним вантажним літаком, а «Мрія» – найбільшим та найпотужнішим транспортним літаком у світі.

З 1991 року Віктор Толмачов був технічним директором авіакомпанії «Волга-Дніпро».

У 1992 конструктор став лауреатом Державної премії України за створення Ан-124.