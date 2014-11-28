ОБСЄ зафіксувала біля Харцизька 10 вантажівок без розпізнавальних знаків
01:43, 28 листопада 2014Суспільство
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Пересування колони з 10 вантажівок без розпізнавальних знаків зафіксували спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу Харцизька Донецької області
ОБСЄ зафіксувала біля Харцизька 10 вантажівок без розпізнавальних знаків / УНІАН
Про це йдеться у звіті місії, передає Еспресо.TV.
Як зазначається, колона з вантажівок "КамАЗ" та "Урал" рухалася у бік Донецька, в західному напрямку.
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Нагадаємо, напередодні спостерігачі спеціальної моніторингової місії організації в Україні були обстріляні під час поїздки між двома українськими військовими контрольно-пропускними пунктами за близько 50 км на північний схід від Донецька.
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