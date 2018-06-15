День батька в Україні: коли святкують та як привітати тата

У цьому році День батька відзначають 17 червня.

День батька в Україні є недержавним святом, проте щорічно українці його відмічають. Як і в усьому світі, традиційно свято відзначають у червні, проте дата щороку змінюється.

Коли святкують День батька

Офіційно встановленої чіткої дати, коли відзначають День батька, немає, однак традиційно його святкують у третю неділю червня. Цього року свято припадає на 17 червня.

У 2013 році була пропозиція зробити День батька офіційним святом. Відзначати його пропонувалося у третю неділю вересня, однак пропозиція залишилася нереалізованою.

Привітання на День тата у віршах

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло.

***

Нині з Днем батька рідного тата

Дуже хочеться всім привітати!

Побажання найкращі лунають:

Щастя, сил та наснаги бажають!

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди і затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

І в рідному домі, надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі!

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує все-все, чого тобі треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасливі і довгі літа.

Привітання з Днем батька від доньки

Пишаюся, що я батькова дочка!

Про що хочу говорити

І кожну нову рядок

Готова тобі присвятити.

Нехай яскраве сонце успіху

Сяє завжди на шляху.

Більше веселощів і сміху,

А краще все - попереду!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

Поздоровлення з Днем батька 2018 від сина

Сьогодні, в день батька,

Тебе хочу привітати.

Такого мудреця

Прийшла пора прославити.

І мій низький уклін

За те, що ти – мій тато.

Ти в житті – чемпіон,

Твій син знімає капелюх.

***

Батько. Це означає так багато.

Спасибі тобі, мій рідний.

Буваєш ти м'яким і суворим,

Веселим і сумним часом.

Сьогодні забудь про негодах,

Я Хочу привітати тебе.

Бажаю здоров'я і щастя

Від чистого серця, люблячи.

Привітання з Днем батька у прозі

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

***

Дорогий і улюблений татусь! Від щирого серця я вітаю тебе з цим чудовим святом! Сьогодні якраз той чудовий день, коли ми всі відзначаємо Батьківський День.

Я кажу тобі «величезне спасибі» за те, що ти виховав мене, твою доньку, справжньою розумницею, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, тату, терпіння, міцного здоров'я! Будь таким мужнім і в той же час добрим, яким ти є!

***

Як складно бути Батьком з великої літери! Як багато в цьому слові тепла, ласки, любові, почуттів. Тато в усьому допоможе. Дочку навчить бути ніжною, турботливою, сина - вміти за себе постояти, бути захисником, майстром своєї справи.

Ми вітаємо тебе, наш герой, з Днем усіх Отців! Нехай всі дні поруч з нами будуть для тебе незабутніми, найрадіснішими і прекрасними. Нам пощастило мати такого чоловіка і батька. Нехай здоров'я тебе не підводить, а в домі панує мир і затишок в оселі.

Що подарувати на День батька

Як кажуть, найкращий подарунок той, що зроблений своїми руками. Тут все залежить від здібностей кожного. Найпростіше - зробити авторську листівку своїми руками, колаж з фотографій або приготувати щось смачненьке.

Якщо ж Ви не маєте часу займатися творчістю, можна придбати готовий подарунок. Для чоловіків, які піклуються про свій зовнішній вигляд, та тримають себе у формі можна подарувати спортивний інвентар. Якщо у коло захоплень вашого батька входить риболовля, то можна подарувати риболовецькі снасті.

Також гарний подарунок на День батька - книга улюбленого автора або книга-бестселлер.

Не забудьте привітати своїх татусів.