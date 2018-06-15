День батька в Україні: коли святкують та як привітати тата
День батька в Україні є недержавним святом, проте щорічно українці його відмічають. Як і в усьому світі, традиційно свято відзначають у червні, проте дата щороку змінюється.
Коли святкують День батька
Офіційно встановленої чіткої дати, коли відзначають День батька, немає, однак традиційно його святкують у третю неділю червня. Цього року свято припадає на 17 червня.
У 2013 році була пропозиція зробити День батька офіційним святом. Відзначати його пропонувалося у третю неділю вересня, однак пропозиція залишилася нереалізованою.
Привітання на День тата у віршах
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло.
***
Нині з Днем батька рідного тата
Дуже хочеться всім привітати!
Побажання найкращі лунають:
Щастя, сил та наснаги бажають!
Любий тату, здоров’я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!
***
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди і затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
І в рідному домі, надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує все-все, чого тобі треба,
А Матінка Божа — цариця свята —
Дарує щасливі і довгі літа.
Привітання з Днем батька від доньки
Пишаюся, що я батькова дочка!
Про що хочу говорити
І кожну нову рядок
Готова тобі присвятити.
Нехай яскраве сонце успіху
Сяє завжди на шляху.
Більше веселощів і сміху,
А краще все - попереду!
***
Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!
Поздоровлення з Днем батька 2018 від сина
Сьогодні, в день батька,
Тебе хочу привітати.
Такого мудреця
Прийшла пора прославити.
І мій низький уклін
За те, що ти – мій тато.
Ти в житті – чемпіон,
Твій син знімає капелюх.
***
Батько. Це означає так багато.
Спасибі тобі, мій рідний.
Буваєш ти м'яким і суворим,
Веселим і сумним часом.
Сьогодні забудь про негодах,
Я Хочу привітати тебе.
Бажаю здоров'я і щастя
Від чистого серця, люблячи.
Привітання з Днем батька у прозі
В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!
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Дорогий і улюблений татусь! Від щирого серця я вітаю тебе з цим чудовим святом! Сьогодні якраз той чудовий день, коли ми всі відзначаємо Батьківський День.
Я кажу тобі «величезне спасибі» за те, що ти виховав мене, твою доньку, справжньою розумницею, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, тату, терпіння, міцного здоров'я! Будь таким мужнім і в той же час добрим, яким ти є!
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Як складно бути Батьком з великої літери! Як багато в цьому слові тепла, ласки, любові, почуттів. Тато в усьому допоможе. Дочку навчить бути ніжною, турботливою, сина - вміти за себе постояти, бути захисником, майстром своєї справи.
Ми вітаємо тебе, наш герой, з Днем усіх Отців! Нехай всі дні поруч з нами будуть для тебе незабутніми, найрадіснішими і прекрасними. Нам пощастило мати такого чоловіка і батька. Нехай здоров'я тебе не підводить, а в домі панує мир і затишок в оселі.
Що подарувати на День батька
Як кажуть, найкращий подарунок той, що зроблений своїми руками. Тут все залежить від здібностей кожного. Найпростіше - зробити авторську листівку своїми руками, колаж з фотографій або приготувати щось смачненьке.
Якщо ж Ви не маєте часу займатися творчістю, можна придбати готовий подарунок. Для чоловіків, які піклуються про свій зовнішній вигляд, та тримають себе у формі можна подарувати спортивний інвентар. Якщо у коло захоплень вашого батька входить риболовля, то можна подарувати риболовецькі снасті.
Також гарний подарунок на День батька - книга улюбленого автора або книга-бестселлер.
Не забудьте привітати своїх татусів.