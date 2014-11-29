Чотирьох військових арештовано за відмову їхати в зону АТО

Про це у п'ятницю повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначається, що військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону України закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом відмови військовослужбовців однієї з військових частин Чернігівського гарнізону виконувати бойовий наказ командира підрозділу про відбуття в зону проведення АТО.

Читайте такожПрес-центр АТО повідомляє про сім відбитих атак бойовиків

Наразі обвинувальні акти щодо чотирьох військовослужбовців направлено до суду, вони підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 402 КК України (непокора, вчинена групою осіб, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

За клопотанням військової прокуратури судом щодо зазначених підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.