В Одесі суд виніс вирок банді за спробу нападу на інкасаторів, які перевозили 5 мільйонів гривень

П'ятьох зловмисників затримали в листопаді 2015 року.

В Одесі засуджено учасників організованого злочинного угруповання, які спробували скоїти розбійний напад на інкасаторів, що перевозили 5 млн грн.

Читайте такожВ Одесі затримали слідчих, які обібрали підприємців на $120 тисяч

Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачева, 22 червня Приморським райсудом Одеси оголошено вирок за звинуваченням групи осіб у вчиненні ряду тяжких кримінальних злочинів, у тому числі в складі організованої злочинної групи.

Зокрема, чотирьох чоловіків суд визнав винними в підготовці в складі ОЗГ в листопаді 2015 року до розбійного нападу на працівників однієї з компаній, які з Одеси до Києва перевозили близько 5 млн грн.

Як уточнила Стекачева, фігурантів обвинувачено за ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу("готування до злочину"; "розбій").

Крім того, судом встановлено, що двоє з обвинувачених у 2015 році за попередньою змовою групою осіб збули паспорт громадянина України. Тобто вони скоїли кримінальний злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 ("підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів") КК України. Також один з них за місцем проживання незаконно зберігав з метою збуту наркотики у великих розмірах.

«Обвинувальним вироком суду розбійників за сукупністю скоєних ними злочинів засудили до покарання у вигляді 4 років 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначила Стекачева.

Стосовно ще одного, п'ятого учасника ОЗГ постановою суду матеріали виділено в окреме провадження, судовий розгляд триває.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2015 року СБУ повідомила, що спільно з військовою прокуратурою затримала членів злочинного угруповання, які намагалися пограбувати автомобіль одного з одеських підприємств. Машина везла до Києва велику суму грошей в іноземній валюті та бухгалтерську документацію. Вони планували зупинити авто, кинувши в лобове скло лампочки і ялинкові іграшки, заповнені фарбою.

Тоді наголошувалося, що до складу злочинного угруповання входили діючий співробітник управління міграційної служби в Одеській області і колишній працівник міліції.

Під час затримання у зловмисників вилучили поліцейську форму, холодну зброю, газові і травматичні пістолети, засоби зв'язку. Для пересування вони використовували два автомобілі, один з яких був з підробленими номерами.