Сущенко закликав Сенцова відмовитися від голодування - адвокат

Фейгін назвав історію з недопуском Денисової до українських політв'язнів "вже зовсім непристойною і безсовісною. Кремль, який самовдоволено впивається Мундіалем, зовсмім втратив уже сором".

Український журналіст Роман Сущенко, якого у РФ незаконно засудили за звинуваченням у нібито шпигунстві, закликав режисера Олега Сенцова відмовитися від голодування.

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Про це УНІАН повідомив захисник журналіста Марк Фейгін. «Щойно вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Він просить передати Олегу Сенцову, щоб він беріг себе і відмовився від голодування. Банальні слова тут ні до чого, і так все ясно», - сказав Фейгін.

Крім цього, за словами адвоката, Сущенко передав українському омбудсмену Людмилі Денисовій слова підтримки, і дуже попросив усіх, від кого це залежить, допомогти їй добитися зустрічі з політв'язнями. «Він теж на неї дуже чекає», - сказав Фейгін.

«Від себе додам, що історія з недопуском Людмили Денисової до українських політв'язнів стає вже зовсім непристойною і безсовісною. Кремль, який самовдоволено впивається Мундіалем, вкрай втратив уже сором, придумуючи ідіотські приводи для перешкоджання Денисовій», - наголосив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Президент Петро Порошенко закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити українських заручників і допустити уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову до Сенцова та інших ув'язнених українців.

Денисова заявила, що продовжує шукати компроміс у переговорах з російською стороною для отримання дозволу на відвідування українських політв'язнів.

Міністерство юстиції подало звернення до Європейського суду з прав людини про порушення Росією прав Сенцова.