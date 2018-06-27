День Конституції України 2018: історія та святкування «дня народження» українського основного закону

Поки уся країна готується до великих червневих вихідних, УНІАН зібрав факти про один з найважливіших днів у новітній історії країни.

В нинішньому році українці відзначають 22 річницю прийняття Конституції незалежної України. День Конституції – 28 червня, згідно з текстом основного закону України, є державним святом.

Поки уся країна готується до червневих вихідних, які почнуться в четвер, 28 червня, УНІАН зібрав факти про один з найважливіших днів в новітній історії країни, а також з'ясував, як кияни зможуть його відсвяткувати.

Витоки української Конституції: історичний екскурс

Україна може похвалитися багатовіковою історією конституційного процесу. Знаменита Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була опублікована ще на початку XVIII століття – в 1710 році. Документ встановлював права та обов'язки членів Війська Запорізького, і за оцінками істориків, став однією з перших європейських конституцій Нового часу. Чинності конституція Орлика, однак, так і не набула.

З розпадом Російської Імперії Україна отримала шанс на незалежність, який спробувала реалізувати, в тому числі, і прийняттям власного основного закону. Центральна Рада УНР затвердила Конституцію 29 квітня 1918 року. Цей день, на жаль, став останнім днем існування Центральної Ради – вона була повалена гетьманом Української Держави Павлом Скоропадським. Апарат Скоропадського, в свою чергу, опублікував «Закон про тимчасовий державний устрій України» – установчий документ, в якому закладалися основи української державності.

З приходом радянської влади конституційний процес незалежної України припинився. Конституції УРСР публікувалися в 1919, 1929, 1937 і 1978 році. Лише розпад Радянського Союзу дозволив країні відновити розробку власного основного закону і затвердити його у 1996 році.

Як приймали конституцію 1996 року

Нова українська Конституція народжувалася в логіці складних політичних ігор і подолання правових проблем, пов'язаних зі становленням молодої держави. З моменту здобуття незалежності Україна користувалася радянською конституцією, що дісталася їй "у спадок", і яка, незважаючи на глибокі зміни, не відповідала сучасним вимогам.

Робота над новим основним законом почалася відразу після здобуття країною незалежності, але постійно страждала від політичних і особистісних конфліктів. Серйозним кроком до Конституції став Конституційний договір, підписаний 8 червня 1995 року президентом Леонідом Кучмою та спікером Ради Олександром Морозом. Документ передбачав ухвалення нової Конституції протягом року після його підписання. Після цього робота активізувалася: Конституційна комісія, що складається з експертів-правознавців, науковців і юристів, представила перші напрацювання майбутньої Конституції вже в листопаді того ж року.

Перші положення Конституції, представлені на суд народних депутатів, стали активно піддаватися критиці і «доопрацюванню» з боку парламентських фракцій і груп. Паралельно, правки в документ вносила і Конституційна комісія, а між президентом Кучмою та спікером Ради Морозом виникли серйозні протиріччя. Робота над новою Конституцією могла затягнутися на роки.

Як згадує у своєму матеріалі для УНІАН Юрій Куліков, коли в червні 1996 року процес знову зайшов у глухий кут, Кучма прийняв рішення винести спірні статті проекту Конституції на загальнонаціональний референдум. Раді було поставлено ультиматум: або депутати знаходять консенсус і голосують кожну статтю Конституції, або рішення віддається електорату. Результати такого голосування складно було прогнозувати через полярності позицій основних політсил та посилення протидії Росії.

Ніч з 27 на 28 червня стала історичною – Верховна Рада, незважаючи на всі суперечності, приступила до обговорення та прийняття Основного закону, розглядаючи одну статтю за іншою. Головний доповідач Михайло Сирота провів на парламентській трибуні 23 години. О 9 годині 18 хвилин 28 червня Конституція України була прийнята – в її підтримку проголосували 321 депутат, при 45 голосах проти і 12 тих, хто утримався.

Як відзначається День конституції-2018

День Конституції проголошено в Україні вихідним. В цей день по всій країні проводяться офіційні урочисті заходи. Крім того, вихідний на День конституції – відмінний привід для проведення святкових ярмарків і фестивалів, громадських та культурних акцій, або відпочинку на природі. Для багатьох українців вихідні розтягнуться на чотири дні.

За повідомленням КМДА, в Києві в цей день відбудеться покладання квітів до пам'ятника автора першої української конституції - гетьмана Пилипа Орлика.

У Голосіївському районі столиці відбудеться легкоатлетичний пробіг «Україна – моя рідна країна», з нагоди 22 річниці Конституції.

Розважальні заходи та концертні програми відбудуться в парках Перемоги, Партизанської Слави, Голосіївському парку, на Гідропарку та багатьох інших парках Києва.

Київська Публічна бібліотека імені Лесі Українки 25 червня представила виставки книг та публікацій, присвячених основному закону та історії української державності. Столична молодіжна бібліотека «Молода гвардія» також підготувала до Дня Конституції виставку в рамках правового проекту «Ти маєш право».

«Нове співоче поле» запрошує провести святкові вихідні на виставці «Світ велетнів», де можна буде побачити гігантські інсталяції різноманітних предметів.

На пляжі «Південний берег Києва» відбудеться джазовий концерт Національного Академічного духового оркестру України – «Джаз на пляжі - Glen Miller». Музиканти зіграють бродвейські мелодії з репертуару легендарного оркестру Гленна Міллера.

У FREEDOM Event Hall відбудеться виступ фронтмена гурту ВВ Олега Скрипки з оркестром НАОНІ. Музиканти виконають улюблені хіти у незвичній обробці.

На літньому майданчику Roof (вулиця Січових Стрільців, 37-41) відбудеться симфонічне кавер-шоу, де прозвучать хіти легендарної «ліверпульської четвірки» The Beatles у виконанні оркестру.

День Конституції: цікаві факти

- Україна прийняла свою Конституцію останньою серед усіх пострадянських країн, і прожила «без конституції» п'ять років. В цей період діяла стара конституція УРСР 1978 року, в якій були припинені цілі розділи та додані важливі положення;

- День Конституції України – єдине державне свято України, встановлене положеннями самої Конституції;

- засідання Ради, на якому приймалася конституція, тривало добу, а головний доповідач Михайло Сирота провів за трибуною 23 години.

- Міжнародне співтовариство визнавала українську Конституцію однією з найдемократичніших у світі;

- З 1990 по 1996 роки було запропоновано більше десятка проектів Конституції України. Авторами виступали політичні партії, вчені, спеціальна Конституційна комісія. Так, Конгрес українських націоналістів пропонував позбавити Крим автономії, а комуністи – зберегти радянську назву України (УРСР), і повернути владу радам.

- Конституційна комісія працювала над основним законом України в авральному режимі – протягом трьох місяців у авторів не було вихідних, а робочий день починався о 9 ранку і закінчувався приблизно в 10 вечора.