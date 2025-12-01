Щільний туман дає можливість ворогу просочуватися в місто.

На сьогодні в місті Покровську лінія боєзіткнення проходить по залізничній колії.

Про таке в етері Київ24 сказав начальник відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади Артем Прібильнов.

За його словами, в Покровську на сьогодні складні погодні умови – щільний туман, низька видимість і це ускладнює виявлення противника і вони подекуди можуть просочуватися малими групами. "Тому ми спостерігаємо розповсюдження сірих зон, тобто це не те, що контролює ворог, а "нічийна" земля", - додав він.

Прібильнов зазначив, що зараз лінія боєзіткнення проходить по залізничній колії. "Наші підрозділи зараз намагаються і штурмовими діями, і діями керованих авіакомплексів максимально знищити противника на підступах до залізничної колії. Сама колія це також важка перепона, яка ускладнює пересування ворога. Це відкрита ділянка місцевості, котру дуже важко перебігти, тому там також утворилася досить вагома kill-зона", - розповів Прібильнов. Він зазначив, що в Покровську дуже багато ворожої піхоти, її багато знищується й іноді це "дуже страшні моторошні картини".

За його словами, грунт біля Покровська досить глинистий і тому противник не може дуже сильно прискоритись,йдучи полем. "Завжди погода діє і задля нас і проти нас. Адже такі погодні умови дають можливість і нам проводити ротацію", - сказав Прібильнов.

Покровський напрямок сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зазначив, що не виключено, що буде ухвалено рішення про організований відхід українських військ з Покровська.

Він підкреслив, що "немає ніякого оточення", тож українським військам прориватися нікуди не треба - ми можемо відходити, якщо буде ухвалене таке рішення.

За його словами, біля Покровська зосереджено до 150 тис. російських військовослужбовців і ще туди додано 18 тис. морських піхотинців. При цьому зазначив, що з цих 168 тис. російських військових 70 тис. - це штурмовики.

