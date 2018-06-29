Дніпровські жебраки стали героями величезних полотен місцевого художника (відео)
17:31, 29 червня 2018Суспільство
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Драми жебраків художник увіковічнює у гравюрах та акрилом на полотнах.
Дніпровські жебраки стали героями величезних полотен місцевого художника.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Звичайних безхатьків із незвичайними долями художник Сергій Алієв-Ковик досліджує понад 20 років. Драми жебраків увіковічнює у гравюрах та акрилом на полотнах.
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Так з'явилося понад три десятки портретів, об'єднаних в проекті під назвою "Поза зоною комфорту". Художник зізнається: і самому якось доводилося жити у підвалах та на вокзалах. Проте він зміг повернутися до комфортного життя.
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