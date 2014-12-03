Здійснити вторгнення в Україну РФ завадить дестабілізація в Центральній Азії - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Сунгуровський вважає, що здійснити масове вторгнення в Україну навесні може перешкодити дестабілізація в країнах Центральної Азії, колишніх радянських республіках.

"Це, звичайно, прогноз. Але в Середній Азії йде процес зміни еліт, й існує велика небезпека дестабілізації ситуації в регіоні як із боку Ісламської держави, так і власних ісламських рухів у цих країнах. До того ж інтерес до регіону має й Китай з проектом нового «шовкового шляху», і Росія, що має там джерела енергоресурсів», - зазначив експерт.

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При цьому, на його думку, «Китай може стабілізувати там ситуацію економічними методами, Росія ж - лише військовою присутністю».

«В енергоресурсах Середньої Азії зацікавлені й ісламісти з Афганістану та Пакистану, щоб за їх рахунок утримувати свої структури. Тому там навесні очікується серйозна ситуація, й знадобиться серйозне втручання як Китаю, так і Росії", - зазначив Сунгуровський.