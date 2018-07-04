Комітет з нацбезпеки підтримав законопроект щодо забезпечення житлом військовослужбовців з окупованих територій - Фріз

Фріз висловила сподівання, що цей проект закону здобуде необхідну підтримку в сесійній залі парламенту.

Комітет з питань нацбезпеки підтримав за основу та в цілому законопроект 8394 про забезпечення житлом військовослужбовців з окупованих територій.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Ірина Фріз, народний депутат України, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО та член Комітету із нацбезпеки.

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Вона повідомила, що співавторами цього документа є перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, народні депутати з фракції "БПП" Артур Герасимов, Олена Матузко, Вадим Денисенко, Олександр Бригинець, Іван Вінник, Сергій Кудлаєнко, а також Юрій Береза (фракція "Народний фронт"), Ганна Гопко (позафракційна) і Тарас Пастух (фракція "Самопоміч")

"Прийняттям цього законопроекту буде врегульовано питання забезпечення житлом та перебування на квартирному обліку деяких категорій військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, звільнених із військової служби, які прибули з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, за якими зберігаються права власності на жилі приміщення, користування службовими жилими приміщеннями та жилими приміщеннями для постійного проживання, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях і проживання в яких унеможливлено", - повідомила вона.

Також вона висловила сподівання, що парламент підтримає цей законопроек.

"Остання редакції законопроекту є результатом співпраці депутатського корпусу з Міністром оборони Степаном Полтораком та юрдепартаментом МОУ", - додала Фріз.