У Сумах перевізники влаштували транспортний колапс, обурені містяни вийшли на мітинг (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, міська влада заявила, що тим самим, нехтуючи думкою громади та рішенням міськвиконкому, перевізники викликали соціальну напругу в місті, адже при морозі понад 10 градусів рух пасажирського транспорту виявився напівпаралізованим.

«Виконавчий комітет Сумської міської ради заявляє, що метод шантажу є неприйнятним в будь-якому випадку. Відтак, розпочато підготовку позовів до суду про розірвання договорів з перевізниками, які не вивели сьогодні свої автобуси на лінію», - йдеться у заяві.

Читайте такожВласники київських маршруток незаконно піднімають ціни на проїздМіськрада також запросила до співпраці перевізників міста, які мають ліцензію на пасажирські перевезення для укладання тимчасових договорів за умови дотримання тарифу на перевезення у розмірі 2 гривні.

Наразі в Сумах максимально збільшено кількість комунального транспорту на дорогах міста. Також активісти Автомайдану випустили на лінії додатковий транспорт: по місту їздять кілька маршрутних таксі зі спеціальними табличками.

Якщо ситуація не зміниться, активісти спільно з міською владою планують задіяти автобуси із приміських маршрутів, щоб розвантажити «години пік».

Так, активістка Майдану Наталія Сердюк заявляла про готовність вивести на лінії близько 65 одиниць транспорту, причому – вже в найближчі години.

«Можливо, зараз не буде всіх 65 машин, оскільки автобуси задіяні на приміських маршрутах. Але навіть 20-30 машин зможуть частково зняти напругу. Наразі ми звернулися до міської влади, щоб визначити найбільш проблемні маршрути», - зазначила Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, перевізники Сум неодноразово заявляли, що нинішня вартість проїзду в місті на рівні 2 грн є найнижчою в Україні і підлягає перегляду. З цього приводу вони кілька разів проводили короткотермінові страйки, але після обіцянок місцевої влади вирішити це питання у правовому полі продовжували працювати за старим тарифом. Востаннє страйк було призначено на 5 листопада, однак перевізники вийшли на маршрути через проведення переговорів з міською владою.

1 грудня вранці перевізники самовільно підвищили вартість проїзду в маршрутних таксі з 2 до 3 грн. Водночас міський голова Сум Олександр Лисенко під час апаратної наради наголосив, що перевізники не мають права самовільно піднімати тариф. Цього ж дня виконавчий комітет міськради не зміг прийняти рішення про підвищення тарифів на проїзд у маршрутках з 2 до 3 грн.

Тим не менше, 1-3 грудня більшість перевізників продовжували брати з пасажирів по 3 грн за поїздку.

Довідка УНІАН. Загалом у Сумах перевізники обслуговують 37 пасажирських маршрутів, на яких працюють 366 маршрутних автобусів. Востаннє тариф на проїзд у Сумах переглядався у 2009 році.