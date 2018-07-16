ЗМІ розповіли про ринок "тітушок", яких наймають для побиття громадських активістів (відео)

В Україні існує цілком таємний чорний ринок послуг "тітушок", де інформація від замовників до потенційних виконавців розповсюджується за лічені хвилини, і там можна знайти не лише тих, хто вміє бити.

Сильно обурюватися діями чиновників, виробників і нечесних забудовників в Україні стало небезпечно: громадських активістів не просто б'ють, а намагаються вбити.

Кожен побитий чи порізаний звинувачує власних противників, а поліція шукає побутові корені та особисту неприязнь, ідеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Більше місяця тому в селі на Харківщині знайшли повішеним місцевого активіста-еколога. Хлопцю було лише 23 роки. Що з ним сталося насправді - поліція досі не сказала. Обурені односельці поставили керівництву чугуївського відділу поліції ультиматум: якщо до 20 липня не буде хоч якихось результатів розслідування, підуть до Харкова до обласних начальників.

Кілька місяців тому юрба з ножами та молотками посеред тихого столичного Подолу наздогнала хлопця з проукраїнською символікою на футболці. Йому вдалось відбитися, але його поранили ножем. Активіста звати Дмитро Вербич і три роки тому він захищав Донецький аеропорт.

Нападників на Вербича зловили за кілька днів - вони приїхали з Росії і кажуть, що напали на Дмитра виключно через малюнок на футболці.

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Тоді вважалося, що цей напад - нелогічна випадковість. Однак відтоді напади на проукраїнських активістів стали сумною нормою. Найбільша концентрація нападів - в Харкові та Одесі.

На Світлану Підпалу напали біля будинку серед білого дня, коли вона несла іграшки своїм дітям. Відео знімали за кілька годин після нападу. Світлана - відома в Одесі екологічна активістка, яка бореться проти незаконних забудов. Пізніше з'ясувалося – нападників було двоє. Та сама схема нападу – один б'є, а ще один чи двоє на підстраховці.

Столичний активіст Євген Карась давно бореться з такими виконавцями. За його словами, існує цілком таємний чорний ринок таких послуг, де інформація від замовників до потенційних виконавців розповсюджується за лічені хвилини.

"Якщо це корупціонер, він находить когось в охороні. В охоронні фірми звертаються за такою послугою. Він ставить задачу, дає 5 тисяч долларів. На реалізацію доходить тітушкам 500-1000 доларів. Тобто йде три посередника кожен з яких забирає собі ледь не половину суми. Ті, хто в це втягнуті, яскраво і динамічно обмінюються між собою інформацією: репутація замовника, наскільки добре платить, наскільки важкі завдання ставить", - стверджує Карась.

Так, "тітушки" жорстко побили харківського журналіста та активіста Дмитра Булаха. Він потрапив до лікарні з переломами ребер та струсом мозку. Нападників затримали, але замовник нападу досі невідомий. "Із моєї інсайдерської інформації замовник належить до колишніх правоохоронців - організація, яку я очолюю, написала кілька матеріалів про цього замовника", - додав Дмитро Булах.

Дмитро розуміє - напад може повторитися, адже на чорному ринку "тітушок" виконавців можна знайти не лише тих, хто вміє бити. Сьогодні активістам загрожує щось набагато гірше.

Скільки на цьому ринку коштує життя активіста? Сергій Стерненко - "чемпіон" серед активістів за кількістю пережитих нападів. Після третього нападу він ходить виключно з охороною. Її надала не держава, яку Сергій просив по захист тричі. Охоронці, яких в кадрі не видно - це подарунок від друзів, бо останнього разу Сергія та його дівчину Наталю могли зарізати. "В якийсь момент я виставив ліву руку вперед і відчув, що мені її порізали. А далі я почав відмахуватися ножем, який скоріш за все чи вибив, чи перехопив", - розповів активіст.

Сергій та Наталя кажуть, що нападників було двоє. Один із них помре просто в кадрі, не дочекавшись швидкої. Інший - також поранений - гуляє на волі як свідок. Пораненому ножем Сергію фактично відмовилися надавати допомогу одеські медики. Його виписали з лікарні із зашитою рукою. Друзі перевезли його в Київ, де зробили ще дві операції.

Сергій підозрює – його будуть намагатися звинуватити у навмисному вбивстві.

У кожному з цих злочинів місцева поліція знайшла чи продовжує шукати побутові чи особисті мотиви. Жоден із цих випадків не кваліфікується як замах на журналіста чи громадського діяча. Хоча всі жертви нападів активно боролися проти місцевих будівельних магнатів та олігархів, які фактично контролюють їхні міста.

Колишній офіцер карного розшуку Владислав Сердюк переконує - попри різні способи нападів всі справи можуть об'єднати гроші. Фінансово-політичні групи, які контролюють міста півдня і сходу держави, втрачають величезні гроші та готові на все, щоб позбутися активістів.

Такої навали нападів вже не поясниш простими локальними розборками. Після того, як до рук журналістів потрапив так званий список Бабченка, зовсім не здивує існування регіональних списків. Тоді місцеві корупціонери, які замовляють побиття і замахи, це лише виконавці у великій грі.

"Це психологічна спецоперація. Місцева корупція - це просто щоб зацікавити конкретних виконавців. Корупція і російські інтереси йдуть разом. Корупція є найкращим агентом Путіна в Україні", - переконаний член парламентського Комітету з питань протидії корупції Єгор Соболєв.

"Реванш промосковських сил та місцевого сепаратизму може мати дві форми - військову та політичну. В разі можливої окупації півночі та півдня саме активісти - це майбутні організатори проукраїнського підпілля. Невідомо, чи матиме місце пряме військове вторгнення, але зачистити південь та схід України від проукраїнських активістів дуже вигідно саме зараз, перед початком виборчої компанії. Зачистка активістів, яка побічно вигідна місцевим "смотрящім", може координуватися з єдиного центру - того, що на красній площі, під рубіновими зірками. А це значить - що готуватися до можливих нападів потрібно всім", - зазначається в сюжеті ТСН.Тиждень.