Поліція порушила справу через напад на будівлю НАБУ і розповіла подробиці

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4-х років.

Поліція Києва відкрила провадження за фактом нападу на будівлю Національного антикорупційного бюро України за статтею "хуліганство".

Про це повідомляється на сайті столичної поліції.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення, що біля приміщення НАБУ невстановлені особи вчиняють протиправні дії. На місце поді виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та екіпажі патрульних", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що на місці події знаходилася група осіб у кількості близько 30-ти людей.

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"Встановлено, що частина з них зайшла до приймальні громадян НАБУ, пошкодивши при цьому вхідні двері. Крім того, правопорушники пошкодили фарбою зовнішні ролети будівлі та камери відеоспостереження", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4-х років. Досудове розслідування у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, до будівлі НАБУ на вул. Василя Сурикова, 3 у Солом'янському районі Києва увірвались невідомі особи та пошкодили майно.

У НАБУ не виключають, що напад на будівлю відомства є провокацією.

"Не виключаємо, що сьогоднішні події є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Це підтверджується як зв’язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань НАБУ — народним депутатом Євгеном Дейдеєм та близьким родичем міністра внутрішніх справ, так і пасивністю поліції відносно правопорушників. Жоден із них не був затриманий, що навряд чи було б можливим, якби подібні події сталися, приміром, у приміщенні МВС", - заявили в НАБУ.

Також у НАБУ заявили, що мають підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на певну матеріальну винагороду.