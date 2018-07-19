"Всі, хто по мосту доїхав": у мережі з'явилися свіжі фото пляжів Криму
— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.
п. Весела, Весела бухта. розвесела вчора pic.twitter.com/hnNmR4q3Mf
У мережі з'явилися свіжі фото пляжів в окупованому Росією Криму. Як видно на фото, людей на пляжі, не дивлячись на розпал сезону, не так вже й багато. Деяким попитом у відпочиваючих користуються тільки Судак та Коктебель.
Знімки опубліковані в Twitter RoksolanaToday&Крим.
Як видно на знімках, відпочиваючі на пляжах Криму практично відсутні. Деяка кількість туристів спостерігається на пляжах в селищі Утьос поблизу Алушти, в селищі Веселе та Коктебелі.
Коктебель вчора— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.
18 ЛИПНЯ pic.twitter.com/m7GUHaRMPX
Любимівка вчора— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.
дуже навіть здорово pic.twitter.com/VkgMngWqis
Кацивелі— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.
учора ввечері pic.twitter.com/aDllUaSYAM
Любимівка— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.
Вода досить тепла
Хмаринки розходяться.Погода налагодилася
сьогодні так pic.twitter.com/BBNlNXC0aW
Скеля зараз— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.
На пляжі рівно стільки,скільки по мосту доїхало pic.twitter.com/GFgJYv9DkN
"Судак. Місто не безлюдне. Схоже,на сьогодні тільки тут народ якийсь є", - зазначає блогер.
Судак— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.
Місто не безлюдний
Схоже,на сьогодні тільки тут народ як то є pic.twitter.com/e0h15L6Iga
Як повідомляв УНІАН, продовжує фіксуватися посилена мілітаризація Росією Кримського півострова з розміщенням численного військового контингенту і перекиданням величезної кількості бойової техніки і ракетних комплексів.