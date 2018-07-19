"Всі, хто по мосту доїхав": у мережі з'явилися свіжі фото пляжів Криму

15:27, 19 липня 2018
Суспільство
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У мережі з'явилися свіжі фото пляжів в окупованому Росією Криму. Як видно на фото, людей на пляжі, не дивлячись на розпал сезону, не так вже й багато. Деяким попитом у відпочиваючих користуються тільки Судак та Коктебель.

Знімки опубліковані в Twitter RoksolanaToday&Крим.

Як видно на знімках, відпочиваючі на пляжах Криму практично відсутні. Деяка кількість туристів спостерігається на пляжах в селищі Утьос поблизу Алушти, в селищі Веселе та Коктебелі.

"Судак. Місто не безлюдне. Схоже,на сьогодні тільки тут народ якийсь є", - зазначає блогер.

Як повідомляв УНІАН, продовжує фіксуватися посилена мілітаризація Росією Кримського півострова з розміщенням численного військового контингенту і перекиданням величезної кількості бойової техніки і ракетних комплексів.

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Теги: #Крим#пляж