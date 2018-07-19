"Всі, хто по мосту доїхав": у мережі з'явилися свіжі фото пляжів Криму

Деяка кількість відпочиваючих спостерігаються на пляжах в селищі Утьос поблизу Алушти, в селищі Веселе та Коктебелі.

п. Весела, Весела бухта. розвесела вчора pic.twitter.com/hnNmR4q3Mf — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.

У мережі з'явилися свіжі фото пляжів в окупованому Росією Криму. Як видно на фото, людей на пляжі, не дивлячись на розпал сезону, не так вже й багато. Деяким попитом у відпочиваючих користуються тільки Судак та Коктебель.

Знімки опубліковані в Twitter RoksolanaToday&Крим.

Як видно на знімках, відпочиваючі на пляжах Криму практично відсутні. Деяка кількість туристів спостерігається на пляжах в селищі Утьос поблизу Алушти, в селищі Веселе та Коктебелі.

Любимівка

Вода досить тепла

Хмаринки розходяться.Погода налагодилася

сьогодні так pic.twitter.com/BBNlNXC0aW — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.

Скеля зараз

На пляжі рівно стільки,скільки по мосту доїхало pic.twitter.com/GFgJYv9DkN — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.

"Судак. Місто не безлюдне. Схоже,на сьогодні тільки тут народ якийсь є", - зазначає блогер.

Судак

Місто не безлюдний

Схоже,на сьогодні тільки тут народ як то є pic.twitter.com/e0h15L6Iga — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 19 липня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, продовжує фіксуватися посилена мілітаризація Росією Кримського півострова з розміщенням численного військового контингенту і перекиданням величезної кількості бойової техніки і ракетних комплексів.