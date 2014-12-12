Колишній прокурор, який сприяв звільненню Лозінського, оголошений в розшук

Також Генпрокуратура оголосила його у всеукраїнський розшук, повідомив старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов.

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«За фактом незаконного звільнення від відбування покарання 9 грудня 2014 року повідомлено про підозру колишнього прокурора Київської області (Володимир Бабенко - УНІАН) у вчиненні злочинів: організація службового підроблення, незаконне втручання в роботу автоматизованих систем, приховування вчинення тяжкого злочину та завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину зі штучним створенням доказів», - сказав Валерій Карпунцов.

Також він додав, що 10 грудня колишній прокурор Київської області оголошений у всеукраїнський розшук, а 11 грудня прокуратура отримала дозвіл Печерського районного суду на його затримання і доставку до суду для обрання запобіжного заходу за клопотанням Головної військової прокуратури - взяття під варту.

Нагадаємо, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури з 14 липня розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного звільнення від відбування покарання Віктора Лозінського.

Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Віктор Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника. За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу.

В квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Віктора Лозінського до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року за вбивство Валерія Олійника. Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справ зменшив покарання Віктору Лозінському до 10 років ув'язнення.

3 червня цього року Бориспільський міськрайонний суд Київської області за клопотанням захисників засудженого прийняв рішення звільнити Віктора Лозінського з місць позбавлення волі через хворобу. 11 червня Віктор Лозінський за рішенням суду був звільнений з колонії. 12 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Віктора Лозінського затримали і доставили назад в колонію.