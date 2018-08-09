Засудженого в окупованому Криму "українського диверсанта" етапували в Росію

Наразі засуджений на вісім років позбавлення волі Геннадій Лімешко знаходиться в російському Краснодарі.

Засудженого в анексованому Криму до 8 років позбавлення волі українця Геннадія Лімешка етапували в Росію.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на журналіста Антона Наумлюка.

«Засудженого на вісім років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, Геннадія Лімешка етапували з Сімферополя для відбування покарання. На цей момент Лімешко перебуває в Краснодарі. За попередньою інформацією, його можуть направити в Кабардино-Балкарію, Саратов або залишити в Краснодарському краї», - зазначив Наумлюк.

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Нагадаємо, ФСБ Росії 12 серпня 2017 року повідомила про затримання в окупованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лімешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий у Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Лімешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений травнем 2017 року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

10 травня 2018 року так званий «Судацький міський суд» Криму визнав Лимешка винним у «незаконному придбанні, зберіганні і носінні вибухових речовин» і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Провину Лімешко визнав, справа розглядалася в особливому порядку. Серед пом'якшуючих обставин, врахованих судом, - малолітня дочка Лімешка. Серед обтяжуючих - політичний мотив злочину: «Ненависть і ворожнеча у зв'язку з приєднанням Криму до Росії».

Строк відбування покарання обчислюється з 10 травня 2018 року.