НСК «Олімпійський» запрошує на прес-конференцію щодо проведення концерту Енріке Іглесіаса!

15 серпня 2018 року о 15:00 на головній спортивній та культурній арені країни – НСК «Олімпійський» – відбудеться прес-конференція, приурочена проведенню концерту Енріке Іглесіаса у вересні місяці.

Нагадаємо, що 30 вересня на НСК «Олімпійський» відбудеться концерт короля латинської поп-музики Енріке Іглесіаса (Enrique Iglesias). Як повідомив сам музикант через свій аккаунт у соціальній мережі Twitter, перші квитки на грандіозне шоу надійдуть в продаж в ніч з 19 на 20 серпня.

Саме під час прес-конференції організатори розкажуть про деталі проведення концерту, а також дадуть відповідь на наступні питання:

• Хто везе Енріке в Україну;

• У чому унікальність цього проекту;

• Які сюрпризи чекають фанатів на концерті;

• Як потрапити на концерт;

• Який зв'язок бачать організатори між концертом Енріке Іглесіаса і казкою Льюїса Керолла.

Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до заходу! Попередня акредитація ЗМІ ОБОВ’ЯЗКОВА включно до 14 серпня 2018 року до 19:00: Тетяна +38 044 590 67 01, +38 067 500 73 86 або t.gosteva@nsc-olimpiyskiy.com.ua

Місце зустрічі: НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська 55, Центральний ресепшн, вхід через ворота Захід 4 або Захід 2 (зі сторони станція метро «Олімпійська») та через ворота Північ 1 (зі сторони станція метро «Палац Спорту»).

НСК «Олімпійський» - все найкраще відбувається саме тут!