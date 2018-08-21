Колона налічувала близько 100 одиниць військової техніки — кілька десятків танків, БМП, колісна бойова військова техніка.

У мережі з'явилося вражаюче відео руху колони військової техніки центром Києва.

Поява вчора військової техніки на вулицях Києва була пов'язана з репетицією параду до Дня Незалежності, що спровокувало великі затори.

Проспект Перемоги від площі Перемоги і орієнтовно до метро "Шулявська" був повністю перекритий для руху транспорту через те, що ним рухалася колона військової техніки.

Відео: Наталія Гурковська

Колона налічувала близько 100 одиниць військової техніки — кілька десятків танків, БМП, колісна бойова військова техніка.

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Як повідомляв УНІАН, у КМДА попередили, що в центрі Києва 22-24 серпня буде діяти заборона напаркування через підготовку та відзначення Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці Незалежності України. Тимчасово не будуть функціонувати паркування на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), бульварі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Міська влада попереджає, що 23-24 серпня передбачені тимчасові зміни транспортного руху у зв'язку зі святковими заходами.