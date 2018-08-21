Екс-президент Польщі та євродепутати заступилися за українську активістку, яку Варшава внесла у "чорний список" Шенгенської зони

Підписанти петиції дорікнули Польщі зловживанням Шенгенською угодою через справу Козловської.

Європейські політики, дипломати та екс-президент Польщі висловили протест у зв’язку з висланням з Польщі українки Людмили Козловської та закликають політиків та уряди ЄС вжити заходів, аби не дозволити польській владі й надалі зловживати Шенгенською угодою.

Як передає Європейська правда, відповідний заклик міститься у петиції, розміщеній у вівторок на сайті Change.org, яку створили громадські активісти Брюсселя.

"Через скандальне зловживання Шенгенською угодою польською владою, яка використовує її як інструмент переслідування іноземців та членів їх сімей, ми звертаємося до всіх політиків в ЄС із закликом продемонструвати твердий прояв солідарності і опір цій несправедливості", - йдеться у петиції.

Петиція закликає дозволити Козловській, президенту фонду "Відкритий діалог" та дружині польського активіста Бартоша Крамека, повернутися додому в ЄС – та в ідеалі надати їй громадянство держави-члена Євросоюзу.

"Такий акт справедливості дозволив би їй знову об'єднатися зі своєю сім'єю в Польщі, а також продовжити роботу у її фонді, що опікується правами людини, на території ЄС без ризику майбутньої депортації", - йдеться у заяві.

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У петиції відзначається, що польська влада не висунула Козловській жодних обвинувачень, а для її вислання не було судових рішень. "Уряд "Права і справедливості" використовує свої шенгенські привілеї для депортації іноземців, які вважаються незручними для нього", - заявляють підписанти петиції.

Наголошується, що Козловська живе у Польщі вже 10 років, з яких 5 перебуває у шлюбі з польським громадянином. За цей час вона жодного разу не порушувала закон, а проблеми у неї почались тоді, як її чоловік почав критикувати керівну партію у соціальних мережах та брати участь в антиурядових акціях протесту.

Під петицією підписалися колишній президент Польщі Лех Валенса, депутати Європейського парламенту Ребекка Гармс, Міхал Боні, Крістін Рево д’Аллон-Боннфуа, Маріетте Шааке, європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Ельжбета Беньковська, спільнота журналістів Польщі, низка дипломатів, редакторів та інших діячів.

Як повідомляв УНІАН, Польща внесла українку Людмилу Козловську до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що передбачає негайне вислання з ЄС, у той час як її чоловік, поляк, заявив: польський уряд здійснює депортацію у відповідь на його громадську діяльність.

Варшава пояснила, що українку вислано через "істотні сумніви" стосовно фінансування фонду "Відкритий діалог".