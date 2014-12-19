Тільки чверть жителів Слов'янська вважають, що між Україною і РФ йде війна - опитування
43% жителів Краматорська і 26% жителів Слов'янська вважають, що між Україною і Росією йде війна.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані соціологічного дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в Слов'янську спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, а в Краматорську - спільно із соціологічною службою Ukrainian Sociologo Service, було обнародувано на прес-конференції в Києві.
Згідно з опитуванням, 33% жителів Краматорська не погоджуються з тим, що йде війна між Україною і РФ, а в Слов'янську - 40% жителів міста. 24% жителів Краматорська важко відповісти на це питання.
За даними соцопитування, 49,5% респондентів у Краматорську вважають Росію стороною конфлікту на сході України, а Слов'янську - лише 33%. При цьому 35% жителів Слов'янська не вважають РФ стороною конфлікту, а 32% не можуть сформулювати однозначну відповідь.
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Краматорчани бачать роль Росії в конфлікті на сході України перш за все в забезпеченні збройних формувань «ДНР» і «ЛНР» зброєю (57,5%), а також участь збройних сил самої Росії в бойових діях (42%).
Разом з тим у Слов'янську більша частина респондентів вважає, що роль Росії проявляється перш за все в наданні Донбасу «гуманітарної допомоги» (54%), а на другому і третьому місці - постачання терористам з «ДНР» і «ЛНР» зброї (43%).
Соцдослідження проводилося 22-27 листопада. У Слов'янську було опитано 510 респондентів, у Краматорську - 500 респондентів. Теоретична похибка вибірки 4,4%.