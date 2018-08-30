Опубліковані фото Кобзона, зроблені незадовго до його смерті (фото)

Російська актриса Аліка Смєхова розповіла, що Йосип Кобзон був присутній на її ювілеї в березні цього року і опублікувала його фото.

Російська актриса Аліка Смєхова опублікувала фотографії Йосипа Кобзона за три місяці до його смерті.

Знімки актриса розмістила на сторінці в Instagram.

Смєхова розповіла, що Йосип Кобзон був присутній на її ювілеї в березні цього року. Вона показала, як виглядав співак незадовго до смерті. За словами актриси, Кобзон виступав практично до останнього дня.

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"...Ще в березні на моєму ювілеї порадував своєю присутністю...виконав пісню «Я тебе люблю, доню»... сьогодні його не стало...він боровся за життя до останнього і всім нам показав приклад мужності та професіоналізму, адже виступав практично до останнього дня...", - йдеться у підписі до фото.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон. 27 липня повідомлялося, що співака підключили до апарату допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий.