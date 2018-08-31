Євросоюз знову закликав Росію негайно звільнити Сенцова

В ЄС заявили, що Росія має звільнити Сенцова без попередніх умов.

Європейський Союз знову закликав Російську Федерацію негайно звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва Євросоюзу при Організації з безпеки і співробітництва в Європі у мікроблозі Twitter з посиланням на виступ делегації ЄС на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"ЄС закликає Росію негайно і без будь-яких умов звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова, який вже більше 100 днів голодує на знак протесту проти позбавлення волі українських політичних бранців Росією", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня ц.р. Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан режисера швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина. У Кремлі їй відповіли, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування.

28 серпня екс-президент Польщі Лех Валенса запропонував номінувати Сенцова на Нобелівську премію миру.