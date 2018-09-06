"Держава за вас не платить": у Києві в маршрутці стався скандал - образили матір загиблого АТОшника (фото)

Усі пасажири маршрутного таксі зайняли позицію водія.

У Києві розгорівся черговий скандал з маршрутником, який відмовив у пільговому проїзді матері загиблого бійця АТО.

Інцидент стався 6 вересня о 12:15 в автобусі Лютіж — площа Шевченка. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла сама постраждала Леся Горбенко.

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Жінку зачепив той факт, що всі пасажири маршрутного таксі зайняли позицію водія.

"Усі пасажири автобуса, місцеві сепаратисти, були на стороні водія. Жінки на фото кричали: "Вийдіть з автобуса, не заважайте нам їхати, не нервуйте водія!" Тикали, грубили, хамили", - написала мати загиблого бійця.

"Ви безсовісні, ви позбавляєте мене зарплати, мені держава за вас не платить", - кричав водій, за словами потерпілої.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в маршрутці, яка слідувала з Новомосковська в Павлоград Дніпропетровської області, уродженка Донецька вимагала припинити розмовляти українською.