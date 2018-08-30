"Я з Донецька, бандери!": у маршрутці на Дніпропетровщині жінка влаштувала скандал через українську мову (відео)

Жінка попросила не провокувати її, інакше вона вдарить.

29 серпня в маршрутці, яка їхала з Новомосковська в Павлоград Дніпропетровської області, уродженка Донецька вимагала припинити розмовляти українською.

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"Сідаю мирно-тихо на своє місце, телефонує побратим з 56-ої бригади, розмовляю українською мовою з ним про те, про се, і десь через пару хвилин чую крик праворуч: "Годі, годі, бандера, я з Донецька ... х**ли й****і, бандери!", - цитує діалог чоловіка з прихильником "русского мира" спільнота "Україна говорить" у Facebook.

Далі чоловік почав зйомку, але жінка, побачивши камеру, почала поводитися більш стримано.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, в Одесі від роботи відсторонений водій маршрутки, який регулярно знущався над учасником бойових дій на сході України.