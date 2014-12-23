В Україні будуть ініціювати надання статусу учасника бойових дій бійцям всіх добровольчих батальйонів

Про це повідомив голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев'янко.

Читайте такожСтатус учасника бойових дій отримали більше 6 тисяч бійців АТО

"Ми підготували законопроект і передали його в комітет Верховної Ради... Ми хочемо внести зміни в ті статті, де не були визначені добровольчі батальйони", - сказав Артур Дерев'янко.

Він зазначив, що на даний момент практично всі добровольчі батальйони увійшли до складу Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ або Національної гвардії.

У той же час, підкреслив Артур Дерев'янко, на даний час ні в одну з вищезазначених силових структур не увійшли добровольчі батальйони "ОУН" і 5-й, 8-й батальйони українського добровольчого корпусу "Правого сектора".

Таким чином, бійці даних формувань не маютьправа на отримання статусу учасника бойових дій без внесення змін в законодавство. "Якщо цей закон приймуть, то і на них буде поширюватися (право одержання)", - сказав він. За словами Артура Дерев'янка, відповідні зміни необхідно внести в закон "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту".