Зрада: з'ясувалося, що мурал на стіні академії СБУ в Києві зображує ФСБшника (фото)

На будівлі Національної академії СБУ замість українського воїна зобразили спецпризначенця ФСБ РФ.

У Києві наприкінці серпня відкрили мурал на будівлі Національної академії СБУ.

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Як повідомляла прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook, мурал "На сторожі безпеки України" відкрив голова відомства Василь Грицак під час урочистих заходів з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Але зображення спецпризначенця СБУ на будівлі академії спецслужби повторює фотографію, розміщену в страйкбольному журналі AirsoftMag. На ній зображений член білоруської страйкбольної команди РЗСП (Республіканський загін спеціального призначення), яка займається моделюванням спецпризначенців ФСБ Росії, передає Lenta.ru.

Раніше користувачі мережі звернули увагу на те, що нові знаки розрізнення військовослужбовців Державної прикордонної служби України нагадують символи бойовиків "ДНР".