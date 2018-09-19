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Зрада: з'ясувалося, що мурал на стіні академії СБУ в Києві зображує ФСБшника (фото)

19:34, 19 вересня 2018
Суспільство
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Будівлю Національної академії СБУ в Києві прикрасили не зовсім патріотичним графіті / фото facebook.com/SecurSerUkraine

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Як повідомляла прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook, мурал "На сторожі безпеки України" відкрив голова відомства Василь Грицак під час урочистих заходів з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Але зображення спецпризначенця СБУ на будівлі академії спецслужби повторює фотографію, розміщену в страйкбольному журналі AirsoftMag. На ній зображений член білоруської страйкбольної команди РЗСП (Республіканський загін спеціального призначення), яка займається моделюванням спецпризначенців ФСБ Росії, передає Lenta.ru.

Обкладинка журналу Airsoftmag

Раніше користувачі мережі звернули увагу на те, що нові знаки розрізнення військовослужбовців Державної прикордонної служби України нагадують символи бойовиків "ДНР".

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Теги: #ФСБ#Росія#СБУ