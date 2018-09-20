В Одеській області на хабарі попався поліцейський, який обіцяв не ставити BMW X6 на штрафмайданчик

Поліцейський отримав хабар за непритягнення громадянина до адмінвідповідальності і непереміщення іномарки на штрафмайданчик.

В Одеській області під час отримання хабара в розмірі $1,5 тис. затримано поліцейського, який обіцяв не ставити BMW X6 на штрафмайданчик.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, військовою прокуратурою Одеського гарнізону спільно з управлінням внутрішньої безпеки обласного главку Нацполіціі та обласного управління СБУ під час одержання неправомірної вигоди 19 вересня затримано старшого чергового інспектора одного з відділень Біляївського відділу поліції.

Встановлено, що $1,5 тис. він вимагав і отримав від громадянина за непритягнення його до адміністративної відповідальності і непереміщення автомобіля BMW X6 на штрафмайданчик.

«Під час передачі обумовленої суми хабара поліцейського було викрито», - повідомили в прокуратурі.

Поліцейському готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("хабар"), і направлення клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом УСБУ в Одеській області.