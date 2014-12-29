В Донецькому аеропорту стався бій: загинули три «кіборга», вбито 14 бойовиків

Про це повідомив Петро Порошенко на прес-конференції.

«Є інформація про бій у Донецькому аеропорту. Бій закінчився 10 хвилин тому. Атака відбита зусиллями наших військових. Нападали декілька десятків бойовиків», - розказав Порошенко.

«Є втрати – 3 наших військовослужбовці. Серед бойовиків – 14 чоловік. Один бойовик захоплений у полон», - додав він.