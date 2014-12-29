В Донецькому аеропорту стався бій: загинули три «кіборга», вбито 14 бойовиків
16:02, 29 грудня 2014Суспільство
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На території Донецького аеропорту стався бій між українськими військовослужбовцями та бойовиками, які пішли в наступ.
В аеропорту Донецька відбувся бій / ілюстративне фото Sergei Loiko, Українська правда
Про це повідомив Петро Порошенко на прес-конференції.
«Є інформація про бій у Донецькому аеропорту. Бій закінчився 10 хвилин тому. Атака відбита зусиллями наших військових. Нападали декілька десятків бойовиків», - розказав Порошенко.
«Є втрати – 3 наших військовослужбовці. Серед бойовиків – 14 чоловік. Один бойовик захоплений у полон», - додав він.
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