"Потріпалася": фото пропагандистки Путіна шокувало мережу
12:20, 27 вересня 2018Суспільство
1325 0
Марію Захарову запідозрили в проблемах зі здоров'ям.
Захарова має стомлений вигляд / фото instagram.com/aavst
Представника Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марію Захарову запідозрили в проблемах зі здоров'ям.
Читайте такожХворобливо худій російський актор і ведучий налякав змученим поглядом
Приводом для цього стала фотографія, опублікована в Instagram російським журналістом Олексієм Венедиктовим.
"Потріпалася", "Вона хворіє?", "Жесть", "На голодному пайку?", "Зовсім погана", "Що з нею?", "Може, на ній щось випробовують", - пишуть у коментарях під знімком.
Нагадаємо, видання КоммерсантЪ минулого року опублікувало фото помічника президента Росії Владислава Суркова, на яких "сірий кардинал" Кремля має змарнілий і схудлий вигляд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter