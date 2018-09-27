"Потріпалася": фото пропагандистки Путіна шокувало мережу

Марію Захарову запідозрили в проблемах зі здоров'ям.

Представника Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марію Захарову запідозрили в проблемах зі здоров'ям.

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Приводом для цього стала фотографія, опублікована в Instagram російським журналістом Олексієм Венедиктовим.

"Потріпалася", "Вона хворіє?", "Жесть", "На голодному пайку?", "Зовсім погана", "Що з нею?", "Може, на ній щось випробовують", - пишуть у коментарях під знімком.

Нагадаємо, видання КоммерсантЪ минулого року опублікувало фото помічника президента Росії Владислава Суркова, на яких "сірий кардинал" Кремля має змарнілий і схудлий вигляд.