Парубій підписав заяву ВР щодо висунення Сенцова на Нобелівську премію

Спікер заявив, що вірить у звільнення режисера з російського полону.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав заяву парламенту до Нобелівського комітету щодо висунення незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії миру.

Про це спікер повідомив у Twitter.

"Щойно підписав постанову про звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру", - написав Парубій.

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"Вірю, що ми звільнемо Олега з російського полону", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №9040 щодо звернення до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Відповідну заяву підтримали 245 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

*** ФСБ РФ затримала Сенцова у Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.