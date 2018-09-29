МЗС перевіряє можливу наявність українців серед постраждалих та жертв стихійного лиха в Індонезії

Внаслідок землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинуло близько 400 осіб, ще сотні травмовані.

Міністерство закордонних справ перевіряє можливу наявність громадян України серед постраждалих чи загиблих внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії. Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила у Twitter. «Страшна трагедія в Індонезії. МЗС перевіряє можливу наявність громадян України серед постраждалих і загиблих внаслідок землетрусу та цунамі», - написала вона. Як повідомлялося, внаслідок землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинуло близько 400 осіб, ще сотні травмовані.

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