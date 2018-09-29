МЗС перевіряє можливу наявність українців серед постраждалих та жертв стихійного лиха в Індонезії
14:29, 29 вересня 2018Суспільство
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Внаслідок землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинуло близько 400 осіб, ще сотні травмовані.
Постраждалі внаслідок землетрусу в Індонезії / REUTERS
Міністерство закордонних справ перевіряє можливу наявність громадян України серед постраждалих чи загиблих внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії.
Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила у Twitter.
«Страшна трагедія в Індонезії. МЗС перевіряє можливу наявність громадян України серед постраждалих і загиблих внаслідок землетрусу та цунамі», - написала вона.
Як повідомлялося, внаслідок землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинуло близько 400 осіб, ще сотні травмовані.
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